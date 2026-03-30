10 cuốn sách được nhiều tỷ phú khuyên đọc nhiều nhất

|
1. Đứng vị trí đầu bảng và được 10 tỷ phú như Drew Houston, Dustin Moskovitz, Howard Marks và Jack Dorsey, khuyến đọc, cuốn Principles đã được Amazon bình chọn là cuốn sách kinh doanh hay nhất năm 2017. Tác phẩm do chính tỷ phú Dalio viết, chia sẻ những nguyên tắc sống và làm việc của ông để có được thành công, như sáng lập và quản lý quỹ đầu tư Bridgewater Associates. Ảnh: Linkedin.
|
2. Cuốn Sapiens: Lược sử về loài người của Yuval Noah Harari đứng thứ hai danh sách khi nhận được đề cử của 10 tỷ phú, trong đó có những cái tên lớn như Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ray Dalio, Changpeng Zhao… Harari cho rằng “khoa học tự nhiên là nền tảng đặt ra giới hạn cho khả năng hoạt động của con người và khoa học xã hội là những yếu tố định hình phạm vi và những hoạt động xảy ra trong giới hạn đó”. Sau 10 năm xuất bản chính thức bằng tiếng Anh, tác phẩm đã được dịch ra 64 ngôn ngữ và phát hành trên toàn thế giới. Ảnh: Alphabooks.
|
3. Đứng thứ ba và được 9 tỷ phú, bao gồm Brian Armstrong, Brian Chesky, Larry Ellison và Ron Conway, đề xuất, cuốn High Output Management có 1.150 ý kiến đánh giá trên Goodreads và điểm trung bình 4,3. Cuốn sách giàu kiến thức và kinh nghiệm đến mức được cho là một khóa học cấp tốc dành cho các nhà quản lý cấp trung của cựu CEO Intel, Andrew S. Grove. Ảnh: LinkedIn.
|
4. Cuốn Play Nice But Win của Michael Dell ở vị trí thứ tư. Cuốn sách nhận được 9 đề cử từ những cái tên như Bill Gates, Eric Schmidt, Ray Dalio hay Sheryl Sandberg. Là người sáng lập và CEO của Dell, tác giả mang tới nhiều câu chuyện nội bộ của tập đoàn và những cuộc cạnh tranh đã rèn luyện ông trở thành một nhà lãnh đạo thành công và có tầm nhìn. Ảnh: PRH.
|
5. Ở vị trí thứ năm là cuốn Atlas Shrugged của Ayn Rand, với đề cử của 8 tỷ phú, như Elon Musk, Ev Williams, Peter Thiel hay Mark Cuban. Atlas Shrugged mô tả một nước Mỹ loạn lạc, nơi các doanh nghiệp tư nhân phải chịu đựng những luật lệ và quy định ngày càng hà khắc. Mục tiêu tác giả đặt ra khi viết cuốn tiểu thuyết này là "để thấy thế giới cần phải có người dẫn đầu" và miêu tả viễn cảnh khi thiếu những nhà lãnh đạo như vậy. Ảnh: Rarebooks.
|
6. Cuốn The Innovator’s Dilemma của Clayton Christensen ở vị trí số 6 với 8 đề cử, trong đó có Jeff Bezos, Mark Benioff, Mark Cuban và Steve Jobs. Do một giáo sư đại học Harvard và chuyên gia kinh doanh chấp bút, cuốn sách mang đến góc nhìn về vai trò của sự đổi mới công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh hiện tại. Tạp chí The Economist đã xếp tác phẩm này là một trong sáu cuốn sách quan trọng nhất về kinh doanh. Ảnh: Medialist Innovation.
|
7. Ở vị trí số 7 là cuốn Poor Charlie’s Almanach do Peter D. Kaufman biên soạn, với đề xuất từ 7 tỷ phú, trong đó có Bill Gates, Daniel Ek, Drew Houston, Marc Andreessen, Patrick Collison và Warren Buffett. Cuốn sách là tập hợp các bài phát biểu và bài nói chuyện của Charlie Munger, Phó chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway và là "cánh tay phải" của Buffett. Cuốn sách trang bị cho các nhà đầu tư những kỹ năng tâm lý cần thiết để trở nên sáng suốt khi đầu tư. Ảnh: Stripe Press.
|
8. Cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cyberpunk Snow Crash của Neal Stephenson đứng vị trí số 8 nhờ 7 đề cử, trong đó có Ev Williams, Larry Page, Mark Zuckerberg và Jensen Huang. Snow Crash được xuất bản năm 1992, mang đến một cuộc phiêu lưu gây choáng ngợp về một nước Mỹ kỳ lạ và táo bạo. Tác phẩm này đã trở thành niềm cảm hứng phát triển của Thung lũng Silicon, ví dụ Mark đã đặt tên cho công ty của mình là Metaverse. Ảnh: Reactor.
|
9. Ở vị trí số 9 là The Hard Thing About Hard Things của Ben Horowitz, nhận được 7 đề xuất, trong đó có Mark Zuckerberg, Peter Thiel, Larry Page và Michael Dell. Tác giả Ben Horowitz là một trong những doanh nhân được kính trọng và giàu kinh nghiệm nhất Thung lũng Silicon. Ông đã chia sẻ kinh nghiệm của chính mình trong việc sáng lập công ty, mua, bán, quản lý và đầu tư trong giới công nghệ để giúp những thế hệ sau hiểu và vượt qua những thách thức ít được tiết lộ. Ảnh: M Accelerator.
|
10. Cuốn Blitzscaling của Chris Yeh và Reid Hoffman ở vị trí số 10, với 6 đề xuất, trong đó có Bill Gates, Changpeng Zhao và Sheryl Sandberg. Đồng tác giả Hoffman giải thích: “Blitzscaling viết về những điều bạn cần làm nếu muốn phát triển thực sự và nhanh chóng. Đây là khoa học và nghệ thuật về xây dựng công ty để phục vụ một thị trường rộng lớn và có mục tiêu trở thành người tiên phong”. Với lời tựa của Bill Gates và gần 7.000 đánh giá trên Goodreads, cuốn sách là một sự lựa chọn phổ biến của các tỷ phú. Ảnh: PRH.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.