10 bom tấn đắt nhất Premier League hè này

  Thứ hai, 11/8/2025 09:15 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

5 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất giải Ngoại hạng Anh trong phiên chợ hè năm nay thuộc về Liverpool và Man Utd.

Florian Wirtz (Leverkusen sang Liverpool - 140 triệu euro): Tiền vệ người Đức xác lập kỷ lục chuyển nhượng tại Ngoại hạng Anh sau khi đầu quân cho đội chủ sân Anfield. Trước đó, Wirtz được nhiều CLB lớn để mắt, bao gồm cả Real Madrid nhưng anh chọn thử sức tại Ngoại hạng Anh.
Hugo Ekitike (Frankfurt sang Liverpool - 80 triệu euro): Chân sút cao 1,9 m từ chối MU, Newcastle để gia nhập nhà đương kim vô địch Premier League. Ekitike vừa ghi dấu ấn với bàn thắng ở trận tranh Siêu cúp Anh gặp Crystal Palace.
Benjamn Sesko (Leipzig sang MU - 75 triệu euro): Dù được Newcastle liên hệ, Sesko cho biết chỉ muốn gia nhập MU. Tiền đạo người Slovenia không yêu cầu lương cao mà chỉ muốn trở thành trung tâm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim tại Old Trafford.
Bryan Mbeumo (Brentford sang MU - 75 triệu euro): Mbeumo sở hữu tốc độ, kỹ thuật tốt và được kỳ vọng là sự bổ sung chất lượng cho hàng công "Quỷ đỏ" mùa này.
Matheus Cunha (Wolves sang MU - 74,2 triệu euro): Sau khi gạch tên cả Marcus Rashford lẫn Alejandro Garnacho, MU chi đậm để đưa về ngôi sao tấn công từng góp công vào 21 bàn thắng cho Wolves ở mùa 2024/25.
Martin Zubimendi (Real Sociedad sang Arsenal - 70 triệu euro): Tân binh người Tây Ban Nha gây ấn tượng mạnh với khả năng phân phối bóng, điều tiết nhịp độ trong những trận đấu gần đây cho Arsenal.
Viktor Gyokeres (Sporting Lisbon sang Arsenal - 65,8 triệu euro): Trung phong đắt nhất lịch sử đội bóng Bắc London để lại dấu ấn đầu tiên với cú đánh đầu tung lưới Bilbao ở trận tranh Emirates Cup.
Mohammed Kudus (West Ham sang Tottenham - 63,8 triệu euro): Cầu thủ chạy cánh sinh năm 2000 sẽ trực tiếp thay thế vị trí của cựu đội trưởng Son Heung-min, người đã chuyển sang Mỹ khoác áo Los Angeles FC.
Joao Pedro (Brighton sang Chelsea - 63,7 triệu euro): Tiền đạo trẻ người Brazil làm CĐV Chelsea ngất ngây khi ghi đến 5 bàn chỉ sau 5 lần ra sân gần nhất, trong đó có bàn thắng vào lưới PSG ở chung kết Club World Cup.
Anthony Elanga (Nottingham sang Newcastle - 61,4 triệu euro): Cầu thủ bị Erik ten Hag thải loại vươn mình thành ngôi sao trong màu áo Nottingham. Anh vừa được Newcastle chiêu mộ với mức giá cao ngất ngưởng và sẽ có cơ hội tỏa sáng tại Champions League.

