10 bom tấn đắt nhất Premier League hè này

Florian Wirtz (Leverkusen sang Liverpool - 140 triệu euro): Tiền vệ người Đức xác lập kỷ lục chuyển nhượng tại Ngoại hạng Anh sau khi đầu quân cho đội chủ sân Anfield. Trước đó, Wirtz được nhiều CLB lớn để mắt, bao gồm cả Real Madrid nhưng anh chọn thử sức tại Ngoại hạng Anh.