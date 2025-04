10 bản phim chuyển thể không được lòng các tác giả tiểu thuyết gốc

Richard Matheson - I Am Legend: Tiểu thuyết I Am Legend của Richard Matheson đã được chuyển thể thành một số bộ phim, bao gồm The Last Man on Earth (1964), The Omega Man (1971) và I Am Legend (2007). Matheson chỉ trích từng bản chuyển thể, cảm thấy không có bản nào trong số chúng nắm bắt được chủ đề cốt lõi của tiểu thuyết về sự cô lập và sự chuyển đổi tâm lý của nhân vật chính. Ông đặc biệt thất vọng với những thay đổi được thực hiện đối với phần kết của câu chuyện trong bản chuyển thể năm 2007 có sự tham gia của Will Smith. Ảnh: Screengeek.