10 anh trai 'say hi' nổi bật nhất

Negav đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng của Kompa với chỉ số là 8,61%. Ở thống kê của Socialite, rapper sinh năm 2001 dẫn đầu độ thảo luận tuần 4 với hơn 34.000 lượt. Từ tập đầu tiên tới nay, anh chưa khi nào bị loại khỏi top 6 về độ thảo luận. Bắt đầu nổi tiếng từ Hành trình rực rỡ, Negav bùng nổ khi tới Anh trai “say hi”, đặc biệt sau tiết mục Catch Me If You Can. Phần trình diễn của đội Negav đạt top một thịnh hành suốt thời gian dài và gây sốt trên mạng xã hội. Negav tròn trịa từ kỹ năng rap tới hát, lại có thần thái lôi cuốn. Ngoài ra, tương tác đáng yêu của Negav với các anh trai, đặc biệt Isaac, Quang Hùng MasterD… là những lý do giúp rapper ngày càng đông fan.