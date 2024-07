Thực tế phũ phàng của các anh trai

Nhiều anh trai bày tỏ họ tìm đến Anh trai "say hi" để vực dậy sự nghiệp sau thời gian chật vật. Tuy nhiên, không ít người trong số đó đã bị loại.

Bản gốc của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng tại Trung Quốc là Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng (hiện đổi tên thành Đạp gió) thường được gọi là show “cứu vớt” sự nghiệp các nghệ sĩ đã qua thời kỳ đỉnh cao. Chương trình tạo sự chú ý và thảo luận bùng nổ trên mạng xã hội ngay lần đầu tiên phát sóng. Qua đó, khán giả thấy được rất nhiều ngôi sao trung niên vẫn nỗ lực hết mình vì ước mơ của bản thân. Chương trình truyền đi thông điệp sức hấp dẫn của phụ nữ nói riêng hay nghệ sĩ nói chung không nên được định nghĩa theo độ tuổi.

Ở Việt Nam, Chị đẹp cũng góp phần vực dậy tên tuổi của Trang Pháp, Huyền Baby… Do đó, nhiều nghệ sĩ tìm đến 2 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai “say hi” như một cơ hội cuối cùng để khẳng định bản thân.

Cơ hội cứu vớt sự nghiệp

“Tôi đến với Anh trai ‘say hi’ để chứng minh những gì mình đang làm trong lần đặt cược cuối cùng này”, là lời giới thiệu của Song Luân. Còn Nicky bày tỏ ở tập đầu tiên của chương trình: “Debut từ năm 2016, trải qua nhiều thăng trầm nhưng chưa thể hiện được những gì mình có. Tôi mong với chặng đường sắp tới, đặc biệt cột mốc đầu tiên là Anh trai ‘say hi’, khán giả sẽ biết tôi là ai”. Jsol thậm chí nói: “Là ca sĩ đã ra mắt được 7 năm, tôi rất loay hoay và thành công chưa tới. Tôi coi đây là cơ hội cuối cùng, phải gạt mọi thứ sang một bên để tập trung 200% sức lực vào đây”.

Và với việc phủ sóng mạng xã hội, thống trị top thịnh hành, Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai quả thực đã giúp nhiều anh trai được khán giả yêu mến, ủng hộ cuồng nhiệt.

Tiết mục của Cường Seven nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: NSX.

Cường Seven đã có khoảng 14 năm hoạt động với rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật như vũ công, diễn viên và ca hát nhưng có lẽ phải tới Anh trai vượt ngàn chông gai, ông xã Vũ Ngọc Anh mới nhận được độ thảo luận, bàn tán lớn. Sau tập đầu tiên với tiết mục Nước hoa trong nhóm Nam thần rực lửa, Cường Seven gây bất ngờ với kỹ năng hát, nhảy đồng đều, thu hút sân khấu cộng thêm ngoại hình sáng.

Đó vốn là điều Cường Seven đã thể hiện suốt nhiều năm qua. Chỉ là đến lúc này, anh mới có cơ hội tiếp cận số đông khán giả. Theo thống kê của Socialite, Cường Seven đứng ở vị trí thứ 8 trong 10 anh trai được chú ý, thảo luận nhiều nhất sau tập 3 của chương trình.

Tài năng của Đỗ Hoàng Hiệp, Đinh Tiến Đạt cũng tỏa sáng và giúp họ được công chúng biết tới nhiều hơn sau khi lên sóng. Hay Soobin, một trong những anh trai nổi bật nhất chương trình hiện tại, cũng có vài năm qua im ắng. Các sản phẩm anh phát hành thời gian đó không thành công như trước. Tới Anh trai vượt ngàn chông gai, cái tên Soobin trở thành từ khóa nóng. Hàng loạt sản phẩm, hình ảnh, video trước đây liên quan đến nam ca sĩ được chú ý trở lại. Soobin hiện giữ vị trí số 1 về độ thảo luận ở chương trình (hơn 27.800 lượt) theo thống kê của Socialite.

Thực tế phũ phàng

Dù tạo đất diễn, giúp rất nhiều anh trai được tỏa sáng thì cả 2 chương trình đều khó tránh được thực tế là những nghệ sĩ nổi tiếng từ trước hoặc hoạt ngôn, hài hước thường có lượng bình chọn cao hơn, ít nhất là với những tập đã lên sóng. Chẳng hạn, 4 người có điểm số cao nhất sau live stage 1 của Anh trai “say hi” gồm Isaac, Negav, HIEUTHUHAI và Song Luân.

Đương nhiên, họ đủ tài năng nhưng không thể phủ nhận danh tiếng sẵn có là một phần lý do khiến họ đạt bình chọn cao. Trong khi đó, Ali Hoàng Dương có giọng hát, vũ đạo tốt, thậm chí từng làm giám khảo lại đứng ở vị trí cuối cùng.

Sau live stage 2, 6 anh trai đã bị loại, bao gồm Nicky, người rất kỳ vọng vào việc có thể thành công ở Anh trai “say hi”. Ở giây phút phải chia tay chương trình, Phạm Anh Duy bật khóc nói: “Tuổi của tôi không còn phù hợp để tham gia nhiều chương trình nữa. Do đó, tôi coi đây là cơ hội cuối cùng. Tôi hoạt động 9 năm rồi, có những người biết tới tôi nhưng cũng có rất nhiều người không biết”.

Cả Nicky và Phạm Anh Duy đều làm rất tốt tiết mục trước đó của họ, thậm chí phân đoạn của Nicky trong Catch Me If You Can viral trên mạng xã hội. Do đó, việc cả 2 có điểm bình chọn trực tiếp thấp rồi bị loại gây tiếc nuối.

Phạm Anh Duy gây tiếc nuối khi sớm bị loại dù anh rất kỳ vọng vào chương trình. Ảnh: NSX.

Họ coi đây là cơ hội để vực dậy sự nghiệp nhưng mọi thứ lại không suôn sẻ như những gì bản thân mong muốn.

Tương tự, ở Anh trai vượt ngàn chông gai, kết quả bình chọn cũng thường xuyên khiến khán giả bất bình. Lý do là những anh trai quen mặt với khán giả thường nhận bình chọn cao hơn. Một số trường hợp kết quả bình chọn phù hợp với thực tế phần trình diễn, nhưng ở nhiều tiết mục khác, khán giả tranh luận vì những anh tài hát hay, trình diễn tốt lại đạt bình chọn quá thấp.

Chẳng hạn, Tuấn Hưng giành điểm số cao nhất khi chung team với Bằng Kiều, danh thủ Hồng Sơn, Tự Long. Hay, cựu thành viên nhóm Ngũ Cung Đỗ Hoàng Hiệp với giọng hát khỏe khoắn lại xếp sau MC Thành Trung.

Tương tự, trong nhóm Anh tài nham thạch, Đinh Tiến Đạt, Hà Lê trình diễn bùng nổ, khuấy động sân khấu nhưng chỉ nhận 340 và 330 điểm. Số điểm trên quá chênh lệch so với người đứng đầu là Binz (1.290 điểm).

Đương nhiên, sau đó, Đinh Tiến Đạt, Hà Lê hay Đỗ Hoàng Hiệp đã được khen ngợi rất nhiều trên mạng xã hội. Phần thi của họ cũng đạt lượt xem lớn giúp tài năng của các nghệ sĩ có được sự ghi nhận xứng đáng.

Tuy nhiên, theo format của 2 chương trình, việc ai bị loại, ai đi tiếp do khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay quyết định. Và nếu khán giả tiếp tục bị chi phối bởi sự nổi tiếng hay hoạt ngôn của nghệ sĩ thì dễ là những anh trai tài năng nhưng ít danh tiếng hơn sẽ bị loại - giống trường hợp Nicky, Phạm Anh Duy, Tage của Anh trai “say hi”.

Do đó, công chúng rất mong đợi việc các chương trình mở bình chọn online để ngay cả những khán giả theo dõi gián tiếp qua truyền hình cũng có thể góp phần quyết định số phận các anh trai. Khi ấy, những anh trai với mong muốn tìm đến 2 chương trình nhằm “cứu vớt” sự nghiệp biết đâu lại có một cơ hội dài hơi hơn để làm được điều họ mong muốn.