Nhóm nhạc Việt được 'giải cứu'

Thành công của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và hiện là Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai góp phần "hồi sinh" mô hình nhóm nhạc.

Nhóm nhạc gồm 7 thành viên thành đoàn từ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng “có tiếng mà không có miếng” nhưng ít nhất chương trình này sau đó debut thành công LUNAS. Đặc biệt, tiếp nối thành công từ Chị đẹp, 2 chương trình quy tụ 63 nghệ sĩ nam là Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai đang gây sốt, phủ sóng mạng xã hội. Kéo theo đó là nhiều tiết mục nhóm được khán giả yêu thích.

Nhóm nhạc Việt từng “sớm nở tối tàn”

Hiện tại, Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai mang tới nhiều phần trình diễn nhóm, góp phần hồi sinh một mô hình thường “chết yểu” tại Vpop.

Các phần trình diễn nhóm đặc trưng bởi sự phối hợp của nhiều ca sĩ khác nhau. Nó hấp dẫn, thu hút sự chú ý ở chỗ mỗi thành viên trong nhóm có phong cách, ngoại hình, cá tính khác nhau nhưng lại hòa hợp trong một tiết mục. Kết hợp thêm dàn dựng, vũ đạo, các nhóm nhạc nhờ thế rất thịnh hành ở nước ngoài.

Nhóm nhạc UNI5 tạm dừng hoạt động suốt thời gian dài khiến khán giả thắc mắc liệu nhóm đã tan rã chưa. Ảnh: 6th Sense Entertainment.

Mô hình nhóm nhạc đặc biệt chiếm ưu thế tại Hàn Quốc và đây cũng là điểm khác biệt để Kpop vươn ra quốc tế. Thế nhưng, nó lại khó tồn tại ở Vpop bởi đặc thù của thị trường âm nhạc Việt là cát-xê trong mỗi sự kiện thường chỉ tương đương ca sĩ solo. Hơn hết, ca sĩ Việt khó sống được bằng tiền tổ chức concert, bán album, quảng cáo… nên mô hình nhóm nhạc đòi hỏi đầu tư gấp nhiều lần ca sĩ solo càng khó sống.

Từng có thời điểm, nhóm nhạc rất thịnh hành với nhiều cái tên nổi bật như H.A.T, Mây Trắng, Mắt Ngọc… Nhưng thời đó đã qua lâu. Những nhóm nhạc ra mắt sau đó ở Vpop như LipB, Lime, UNI5, SGO48… đều hoạt động không hiệu quả. UNI5 chưa thông báo tan rã nhưng sau khi tham gia chương trình The Heroes vào cuối năm 2022, nhóm nhạc gần như đóng băng hoạt động. Nhóm nhạc này được Ông Cao Thắng, Đông Nhi sản xuất theo mô hình Hàn Quốc và nhận sự kỳ vọng cao từ người hâm mộ. Thế nhưng, UNI5 cũng không thể thay đổi số phận của nhóm nhạc Việt.

SGO48 cũng gây tiếc nuối khi thông báo tan rã vào tháng 12/2021. Họ là nhóm nhạc chị em trong hệ thống AKB48 của Nhật Bản. Trong khoảng 3 năm từ khi ra mắt tới lúc tan rã, nhóm phát hành được 4 MV chính thức. D1Verse thậm chí được ra mắt bởi RBW, công ty giải trí nổi tiếng Hàn Quốc, nơi quản lý nhóm nhạc Mamamoo. Thế nhưng, sau khi phát hành được MV duy nhất Monster, các thành viên đột ngột nhận thông báo tan rã từ công ty quản lý.

LUNAS gồm 5 nghệ sĩ bước ra từ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Ảnh: NSX.

Giữa bối cảnh đó, LUNAS được thành lập từ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là nhóm nhạc hiếm hoi đang hoạt động hiệu quả tại Vpop. Vpop hiện còn có Mây Trắng, Oplus… nhưng hoạt động của họ cũng không đều đặn. Trở lại trường hợp LUNAS, nhóm gồm Trang Pháp, Ninh Dương Lan Ngọc, Khổng Tú Quỳnh, Huyền Baby và Diệp Lâm Anh.

Moonlight, MV được LUNAS phát hành cách đây 1 tháng, là sản phẩm đầu tiên của nhóm. Sau đó, họ tổ chức showcase, thậm chí biểu diễn ở chương trình Đạp gió tại Trung Quốc. Lợi thế của nhóm nhạc này là fan đông, sức hút lớn ngay khi ra mắt. Không biết LUNAS tiếp tục hoạt động được bao lâu hay cũng “sớm nở tối tàn” nhưng ít nhất nhóm mang đến làn gió mới cho thị trường Việt giữa thời điểm “khát” nhóm nhạc.

Còn nhóm nhạc khác được thành lập từ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là VibeQueens gồm 2 thành viên Phương Vy và Lưu Hương Giang. Lưu Hương Giang cho biết nhóm nhạc này tập trung vào yếu tố âm nhạc, thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau.

Thêm nhiều nhóm nhạc chuẩn bị ra mắt

Các tiết mục nhóm của Anh trai "say hi" và Anh trai vượt ngàn chông gai đang phủ sóng mạng xã hội. 4 vị trí cao nhất trên top thịnh hành danh mục âm nhạc đang lần lượt thuộc về Hào quang, Catch Me If You Can, Love Sand và You trong live stage 2 của Anh trai “say hi”. Sau đó, HIEUHUHAI cùng các đồng đội trong team gồm Jsol, Ali Hoàng Dương và Vũ Thịnh cũng trình diễn ca khúc Love Sand ở một sự kiện âm nhạc tại Cần Thơ.

Các tiết mục khác của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai như Khiến nó ngầu, Nước hoa cũng đạt thứ hạng cao.

30 anh trai của Anh trai "say hi" chia thành các nhóm nhỏ để thi đấu với nhau. Ảnh: NSX.

Các tiết mục kể trên ngoài đạt lượt xem lớn, chẳng hạn Hào quang đạt 3,2 triệu lượt xem sau 5 ngày, Catch Me If You Can 5,3 triệu lượt sau 12 ngày... còn thu hút tương tác, bình luận trên mạng xã hội. Chúng là chủ đề gây bàn tán nhất mạng xã hội thời gian qua. Điều đó cho thấy sự yêu thích, đón nhận của khán giả Việt dành cho mô hình nhóm vẫn rất lớn.

Ngay từ vòng đầu tiên của Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai, các anh trai đã chia thành nhóm để cùng nhau trình diễn. Nếu ở vòng đầu của Anh trai vượt ngàn chông gai, các nhóm được chia theo sắp xếp của ê-kíp sản xuất thì với Anh trai “say hi”, việc chia nhóm dựa trên lựa chọn bài hát.

Tương tự Chị đẹp đạp gió rẽ sóng trước đó, cả Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai đều tập trung vào yếu tố trình diễn nhóm xuyên suốt cuộc thi. Đội hình mỗi nhóm không cố định, mà liên tục được thay đổi tùy thuộc vào mỗi vòng đấu. Tuy nhiên, mô típ của 2 chương trình cũng là tìm ra những người giành số phiếu bình chọn cao nhất để thành lập nhóm nhạc ở cuối chương trình. Đồng nghĩa, Vpop chuẩn bị có 2 hoặc nhiều nhóm nhạc khác ra mắt trong thời gian tới.

Đương nhiên, sự nổi tiếng của các tiết mục nhóm hiện tại vẫn phần nào đến từ sức nóng sẵn có của 2 chương trình. Do đó, khó để nói về tương lai và khả năng đi đường dài của các nhóm. Dẫu vậy, sự xuất hiện của các chương trình đã phần nào thỏa mãn mong đợi của khán giả cho một mô hình có ít "đất sống" ở Vpop.