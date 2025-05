1 bị can tử vong ở trại tạm giam Gia Lai, gia đình, nhân chứng nói gì?

Trước sự xuyên tạc của nhiều trang mạng về nguyên nhân tử vong của một bị can trong trại tạm giam Đức Cơ (Gia Lai), nhân chứng và gia đình bị can đã lên tiếng.

Ngày 31/5, Công an tỉnh Gia Lai đã thông tin về nguyên nhân tử vong của một bị can tại phân trại tạm giam khu vực Đức Cơ, thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh.

Ông Hoàng Danh Thăng cho rằng, khi nghe tin cháu ruột mất, tinh thần ông bị hoảng loạn nên đã quay video phát lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip của Công an tỉnh Gia Lai.

Người tử vong là bị can Phạm Xuân Tràng (34 tuổi), trú xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ. Bị can Tràng tử vong khi đang bị tạm giam để điều tra về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo cơ quan công an, sau khi vụ việc xảy ra, người nhà bị can Tràng đã sử dụng điện thoại để livestream trên mạng xã hội, đồng thời có những bình luận sai sự thật, gây hiểu lầm. Một số người sử dụng clip trên để cắt ghép, công kích, xuyên tạc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Bị can Siu Hiếp (SN 2003, trú xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) - người ở cùng buồng giam với bị can Tràng cho biết, sáng hôm đó sau khi nhận xôi, hai người vừa ăn sáng vừa nói chuyện vui vẻ. Ăn sáng xong thì Siu Hiếp đi vào phòng ngủ, còn Tràng ở bên ngoài chơi.

“Đến giờ ăn cơm, tôi dậy thì thấy anh Tràng đã treo cổ nên la lên. Biết tin, cán bộ đến cắt dây, đưa đi cấp cứu. Sau đó, tôi nghe tin anh Tràng đã tử vong”, Siu Hiếp nói.

Ông Hoàng Danh Thăng (SN 1980, trú thị trấn Đức Cơ; cậu ruột của bị can Tràng) thông tin, khi nghe tin Tràng mất ở Bệnh viện huyện Đức Cơ, tinh thần ông hoảng loạn nên đưa máy lên quay, không nhận thức được đúng hay sai.

Về việc quay video đăng tải lên mạng xã hội, ông Thăng lý giải, do các cấp chính quyền có mặt hơi muộn làm cho gia đình nóng ruột. Tuy nhiên sau đó, nhiều cán bộ đã đến bệnh viện để xác minh, làm rõ nguyên nhân cái chết của Tràng.

Theo ông Thăng, sau khi video của mình được đăng tải lên mạng xã hội, một số trang mạng đã xuyên tạc vụ việc với những nội dung sai sự thật, không đúng thực tế, khiến nhiều người chưa hiểu biết vụ việc vẫn chia sẻ trang mạng đó.

Sau khi nắm được bản chất vụ việc, thay mặt gia đình, ông Thăng đã gửi lời cảm ơn cơ quan chính quyền huyện Đức Cơ đã có mặt đông đủ, nhiệt tình giúp gia đình.

Ông Thăng cũng khuyên mọi người nên thật bình tĩnh trước sự việc, nhờ cơ quan chính quyền gần nhất đến xử lý. Công dân Việt Nam phải biết xem xét, cân nhắc trước thông tin từ các trang mạng xuyên tạc, nhằm bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội.