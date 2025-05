Mưa dông gia tăng ở TP.HCM, chiều tối nay có mưa trên 50 mm

Vài ngày tới, thời tiết TP.HCM chủ yếu ổn định, mưa giảm, ban ngày nắng nóng nhẹ. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 28/5, gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động trở lại, mưa dông gia tăng.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, thời tiết khu vực Nam bộ hôm nay (26/5) có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Từ khoảng ngày 28/5, gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động trở lại, kết hợp với vùng áp thấp phía Tây mở rộng sẽ khiến mưa dông ở TP.HCM gia tăng trở lại. Ảnh minh họa: Hữu Huy.

Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết, trong 24-48 giờ tới, thời tiết tại TP.HCM chủ yếu ổn định, mưa có xu hướng giảm dần. Nguyên nhân do áp cao lục địa tăng cường yếu rồi suy yếu và dịch dần ra phía Đông, kết hợp với rãnh áp thấp có trục 6-9 độ Vĩ Bắc đang hoạt động yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn dần về phía Tây rồi ổn định, gây hiện tượng ức chế đối lưu - làm giảm khả năng hình thành mưa dông. Trong giai đoạn này, TP.HCM có nắng nóng nhẹ ban ngày, chiều tối có thể chỉ xuất hiện mưa cục bộ ở vài nơi.

Tuy nhiên, từ khoảng ngày 28/5 trở đi, thời tiết nhiều khả năng chuyển biến rõ rệt. Gió mùa Tây Nam - yếu tố chính gây mưa trong mùa mưa Nam bộ có xu hướng hoạt động trở lại. Cùng lúc, vùng áp thấp phía Tây mở rộng về phía Đông Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho mây đối lưu hình thành và phát triển mạnh vào chiều tối. Điều này dự báo khả năng gia tăng mưa dông diện rộng tại TP.HCM và khu vực lân cận từ cuối tháng 5.

Đến cuối giai đoạn dự báo (31/5-2/6), khi rãnh áp thấp phía Bắc và hoạt động vùng thấp phía Tây kết hợp gió mùa Tây Nam, lượng mưa nhiều khả năng sẽ tăng mạnh hơn. Người dân cần lưu ý các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn cục bộ, giông sét và gió giật mạnh có thể xảy ra vào chiều tối trong những ngày tới.

“Trong vòng 10 ngày tới, mưa rào và dông tiếp tục duy trì với khả năng có các điểm mưa vừa, mưa to nên trong mưa dông cần đề phòng có dông sét, lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh cũng như mưa lớn gây ngập úng”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết.

