Zidane nhận thất bại đầu tiên cùng tuyển Pháp

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Tuyển Pháp gây thất vọng khi để thua ngược Italy. Ảnh: Reuters.
Dù vắng Kylian Mbappe và Ousmane Dembele, tuyển Pháp vẫn nhập cuộc áp đảo bằng các cơ hội của Desire Doue và Adrien Rabiot. Phút 10, tận dụng đường chuyền hỏng của thủ môn Gianluigi Donnarumma, Michael Olise chớp thời cơ đưa "Les Bleus" vượt lên dẫn 1-0.
Phút 26, Nicolo Cambiaghi vượt qua Malo Gusto bên cánh trái rồi căng ngang để Pio Esposito đệm bóng gỡ hòa 1-1. Cuối hiệp một, Pháp vượt trội với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,11, dẫu vậy, cú cứa lòng của Bradley Barcola ở phút 35 lại dội cột dọc.
Ở lượt trận cuối, Pháp sẽ tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà vào ngày 16/11, trong khi Italy phải làm khách trên sân của Bỉ.
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