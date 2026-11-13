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Thể thao

Zidane nhận thất bại đầu tiên cùng tuyển Pháp

  • Thứ sáu, 13/11/2026 05:35 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 13/11, trận đấu giữa Italy và Pháp ở lượt trận thứ năm bảng A Nations League đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía thầy trò Roberto Mancini.

Tuyển Pháp gây thất vọng khi để thua ngược Italy. Ảnh: Reuters.

Dù vắng Kylian Mbappe và Ousmane Dembele, tuyển Pháp vẫn nhập cuộc áp đảo bằng các cơ hội của Desire Doue và Adrien Rabiot. Phút 10, tận dụng đường chuyền hỏng của thủ môn Gianluigi Donnarumma, Michael Olise chớp thời cơ đưa "Les Bleus" vượt lên dẫn 1-0.

Phút 26, Nicolo Cambiaghi vượt qua Malo Gusto bên cánh trái rồi căng ngang để Pio Esposito đệm bóng gỡ hòa 1-1. Cuối hiệp một, Pháp vượt trội với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,11, dẫu vậy, cú cứa lòng của Bradley Barcola ở phút 35 lại dội cột dọc.

Sang hiệp hai, phút 52, Donnarumma lại chuyền hỏng nhưng kịp chuộc lỗi khi đẩy cú sút của Rayan Cherki trúng cột dọc. Phút 58, Cambiaghi bị Gusto phạm lỗi trong vòng cấm, song Sebastiano Esposito đá phạt đền chệch cột dọc phải.

Phút 63, Federico Dimarco căng ngang vừa tầm từ biên trái để Frattesi dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Đến phút 75, Pio Esposito sút phạt đền thành công sau lỗi của Dayot Upamecano với Antonio Vergara, nâng cách biệt lên thành 3-1.

Những phút cuối, các pha dứt điểm của Olise ở phút 84 và Rabiot sau đó đều không thể mang lại bàn gỡ. Với kết quả tạm thời này, Italy tạm thời vượt mặt tuyển Pháp để chiếm ngôi đầu bảng A.

Ở lượt trận cuối, Pháp sẽ tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà vào ngày 16/11, trong khi Italy phải làm khách trên sân của Bỉ.

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