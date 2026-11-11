Cơn đau đầu với Zidane

HLV Zinedine Zidane tiếp tục nhận tin dữ trong đợt tập trung của đội tuyển Pháp khi tiền vệ Aurelien Tchouameni phải rời đội tuyển vì chấn thương háng.

Zidane liên tiếp đón tin không vui về lực lượng.

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF), Tchouameni không thể hoàn thành buổi tập hôm 10/11 tại trung tâm huấn luyện Clairefontaine. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid gặp vấn đề ở vùng háng và phải rời sân sớm để được đội ngũ y tế kiểm tra.

FFF xác nhận Tchouameni cảm thấy đau cơ ngay từ khi hội quân. Sau khi đánh giá tình trạng của cầu thủ, bộ phận y tế tuyển Pháp quyết định tham khảo ý kiến các bác sĩ Real Madrid trước khi thống nhất cho anh trở lại CLB.

Hiện chưa rõ tiền vệ 25 tuổi phải nghỉ thi đấu bao lâu. FFF cũng không đưa ra thời điểm cụ thể để anh có thể trở lại sân cỏ. Đáng chú ý, đây không phải vấn đề mới phát sinh. Tchouameni từng gặp rắc rối tương tự trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026, đồng thời bỏ lỡ đợt tập trung của tuyển Pháp hồi tháng 9 và tháng 10.

Đây là tổn thất thứ ba của "Les Bleus" chỉ trong vòng 24 giờ, ngay trước hai trận đấu quan trọng tại UEFA Nations League. Đáng chú ý, Zidane quyết định không triệu tập người thay thế Tchouameni. Trước đó, khi Sael Kumbedi và Junior Kroupi được gọi bổ sung để thay Pierre Kalulu và Marcus Thuram chấn thương.

Tuyển Pháp sẽ lần lượt chạm trán Italy vào ngày 13/11 và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16/11 ở UEFA Nations League. Việc liên tiếp mất nhân sự khiến Zidane đối diện bài toán khó về lực lượng trước hai trận đấu quyết định ở bảng A. Sau 4 lượt trận, Pháp đang dẫn đầu với 10 điểm, hơn Italy và Bỉ lần lượt 3 và 4 điểm.