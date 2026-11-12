Mbappe lại khiến Real Madrid lo lắng

Kylian Mbappe tiếp tục gặp vấn đề về thể lực và không thể cùng tuyển Pháp đối đầu Italy tại Nations League rạng sáng 13/11.

Mbappe phải bỏ lỡ trận gặp Italy vì vấn đề cơ đùi sau, sau khi vắng mặt ba trận liên tiếp của tuyển Pháp.

Trong cuộc họp báo tối 11/11, HLV Zinedine Zidane xác nhận Mbappe vắng mặt ở trận làm khách trên sân San Siro do gặp vấn đề ở cơ đùi sau. Tiền đạo 27 tuổi không tham gia buổi tập cuối cùng của tuyển Pháp trước khi toàn đội lên đường sang Italy.

"Mbappe cảm thấy hơi đau và chúng tôi không muốn mạo hiểm. Mùa giải còn dài, nên không có lý do gì phải đánh cược với thể trạng của cậu ấy", Zidane giải thích.

HLV tuyển Pháp hy vọng đội trưởng có thể bình phục để tham dự trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/11. Tuy nhiên, ông khẳng định ban huấn luyện sẽ không vội vàng sử dụng Mbappe nếu cầu thủ này chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Đáng chú ý, Mbappe đã bỏ lỡ ba trận gần nhất của tuyển Pháp sau khi gặp vấn đề ở đầu gối trái trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 hôm 25/9. Anh ghi bàn duy nhất, nhưng phải rời sân vì đau. Lần trở lại này tiếp tục bị gián đoạn bởi vấn đề cơ bắp.

Theo Telegraph, Mbappe đã ghi 17 bàn trên mọi đấu trường cho Real Madrid từ đầu mùa 2026/27. Riêng tại La Liga, anh có 13 pha lập công, chỉ kém Raphinha của Barcelona hai bàn trong cuộc đua Vua phá lưới.

Phong độ ghi bàn ấn tượng càng khiến việc quản lý thể lực của Mbappe trở nên quan trọng. Real Madrid đang trải qua lịch thi đấu dày đặc, trong khi tuyển Pháp cũng cần anh cho giai đoạn quyết định tại Nations League.

Sau bốn lượt trận, Pháp dẫn đầu bảng A1 với 10 điểm nhờ ba chiến thắng và một trận hòa. Nếu đánh bại Italy, thầy trò Zidane sẽ giành quyền vào tứ kết.

Việc thiếu Mbappe buộc Zidane phải điều chỉnh hàng công. Michael Olise và Desire Doue được kỳ vọng đảm nhận vai trò quan trọng hơn, trong bối cảnh Ousmane Dembele cũng không góp mặt.

Trước trận đấu, HLV Italy Roberto Mancini thậm chí đùa rằng Zidane tốt nhất nên cho Mbappe nghỉ để giữ sức cho Champions League.

Với Real Madrid, vấn đề đáng quan tâm không chỉ là việc Mbappe vắng mặt một trận đấu. Tiền đạo người Pháp liên tục gặp trục trặc thể lực trong các đợt tập trung đội tuyển, dù vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn cao ở cấp CLB.