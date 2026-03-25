Zeit Media và hành trình định hình truyền thông chính luận - xã hội

Giữa sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành truyền thông, Zeit Media khẳng định vị thế riêng với triết lý “Art comes first” -xem tính thẩm mỹ và giá trị xã hội là tiêu chuẩn cốt lõi.

Thị trường những năm gần đây ghi nhận xu hướng các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp lớn đầu tư mạnh hơn cho truyền thông. Thay vì các chiến dịch ngắn hạn mang tính thời điểm, nhu cầu hiện tại hướng đến những sản phẩm có chiều sâu nội dung, tính thẩm mỹ và khả năng tạo ảnh hưởng xã hội.

Không đi theo lối mòn

Trong bối cảnh truyền thông được tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ như hiện nay, Zeit Media lựa chọn cách tiếp cận mang tính hệ thống. Mỗi chương trình được thiết kế như một “hệ sinh thái nội dung”, kết hợp giữa chiến lược, sáng tạo và trải nghiệm công chúng. Cách làm này giúp sản phẩm không chỉ dừng lại ở hiệu ứng truyền thông, mà còn góp phần định vị hình ảnh tổ chức trong dài hạn.

Việc đồng thời triển khai nhiều loại hình dự án cho thấy Zeit Media đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái nội dung đa dạng, thay vì phụ thuộc vào một định dạng duy nhất.

Một trong những thách thức lớn của lĩnh vực truyền thông chính luận - xã hội là làm sao vừa đảm bảo tính chính xác, chuẩn mực, vừa giữ được yếu tố hấp dẫn đối với khán giả.

Zeit Media lựa chọn giải bài toán này bằng cách đặt ra quy trình sản xuất chặt chẽ, trong đó mỗi sản phẩm đều được đánh giá qua nhiều lớp: Từ nội dung, hình thức đến tác động xã hội. Các dự án không chỉ hướng đến tính thẩm mỹ, mà còn phải đáp ứng yêu cầu về tính đúng đắn và trách nhiệm công chúng.

Dấu ấn từ các dự án quy mô lớn

Năm 2025 có thể xem là giai đoạn ghi dấu sự hiện diện rõ nét của Zeit Media trong các dự án quy mô quốc gia. Từ chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử đến các chiến dịch truyền thông cộng đồng, đơn vị này đều tham gia ở vai trò xây dựng ý tưởng và tổ chức sản xuất.

Theo đại diện đơn vị, mục tiêu không phải là tạo ra nội dung gây chú ý trong ngắn hạn, mà là những sản phẩm có khả năng tồn tại lâu dài và tạo giá trị thực cho người xem.

Các dự án như “Vinh quang Công an Nhân dân”, chiến dịch kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Công an Nhân dân hay triển lãm “Cờ Đảng soi đường” cho thấy năng lực triển khai những nội dung có độ phức tạp cao, đòi hỏi sự phối hợp nhiều bên và tiêu chuẩn chặt chẽ.

Trong số đó, chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm là một dấu mốc đáng chú ý. Dự án cho thấy cách Zeit Media tiếp cận một chủ đề vốn mang tính chính luận bằng ngôn ngữ truyền hình giàu cảm xúc, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận tới nhóm khán giả trẻ. Tuy nhiên, thành công của chương trình cũng chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể về định hướng phát triển của đơn vị.

Chương trình Chiến sĩ quả cảm được Zeit Media phối hợp với Cục Công tác Chính trị - Bộ Công an thực hiện.

Những nỗ lực trong năm 2025 của Zeit Media được ghi nhận tại các giải thưởng trong ngành. Đơn vị được vinh danh tại Vietnam iContent Awards, đồng thời đạt nhiều hạng mục tại Vạn Xuân Awards, trong đó có giải thưởng cao nhất.

Theo giới chuyên môn, việc liên tiếp được ghi nhận ở các hệ thống giải thưởng uy tín phản ánh năng lực triển khai các dự án lớn, cũng như sự nhất quán trong định hướng nội dung của Zeit Media: Đặt trọng tâm vào giá trị xã hội và chiều sâu thông điệp.

Tuy vậy, đại diện đơn vị cho rằng giải thưởng không phải là mục tiêu cuối cùng, mà là một dấu mốc trong quá trình phát triển. Điều quan trọng hơn là khả năng duy trì chất lượng và tạo ra giá trị bền vững qua từng dự án.

Mở rộng định hướng trong năm 2026

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Zeit Media cũng chú trọng xây dựng văn hóa làm nghề xoay quanh con người. Trong quá trình sản xuất, đơn vị này hướng đến việc tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng thời duy trì sự kết nối giữa các thành viên trong ê-kíp.

Những hành động như tri ân nghệ sĩ, gửi thư tay hay ghi nhận đóng góp của từng cá nhân được xem là một phần trong cách vận hành của đơn vị. Đây không chỉ là yếu tố nội bộ, mà còn góp phần hình thành hình ảnh thương hiệu mang tính nhân văn.

Bước sang năm 2026, Zeit Media tiếp tục theo đuổi hướng đi truyền thông chính luận - nghệ thuật bằng các dự án mới.

Theo định hướng năm 2026, chương trình nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được triển khai như một sự kiện quy mô lớn, kết hợp công nghệ trình diễn với yếu tố lịch sử - chính trị. Bên cạnh đó, MSB Private Concert “Tâm thức tinh hoa” mùa 2 cho thấy sự mở rộng sang các không gian nội dung mang tính trải nghiệm và cảm xúc.

Private Concert tổ chức cùng MSB đánh dấu năng lực tổ chức chương trình giải trí mang tính trải nghiệm ấn tượng, hoành tráng.

Từ những dự án đã thực hiện, có thể thấy Zeit Media đang theo đuổi một mục tiêu dài hạn: Định hình cách làm truyền thông kết hợp giữa sáng tạo, câu chuyện và trách nhiệm xã hội. Các kết quả đạt được trong thời gian qua không chỉ phản ánh năng lực sản xuất, mà còn cho thấy một cách tiếp cận mới đối với truyền thông tại Việt Nam - nơi giá trị nội dung được đặt ngang hàng với hiệu quả lan tỏa.