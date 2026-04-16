Zalo và những đóng góp cho Việt Nam

Bên cạnh là nền tảng liên lạc hàng đầu Việt Nam, Zalo đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống người Việt với nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Trong những năm qua, thông qua sản phẩm Zalo Official Account (Tài khoản Zalo chính thức của các đơn vị, gọi tắt là Zalo OA) và Zalo Mini App (Ứng dụng tiện ích nhỏ trên Zalo), Zalo từng bước trở thành “cầu nối số” của chính quyền với người dân, góp phần hiện đại hóa hành chính và dịch vụ công.

Thúc đẩy tiến trình số hoá đất nước

Việc “phổ cập” dịch vụ công qua Zalo - nền tảng 80 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, giúp giảm thiểu rào cản tiếp cận, đặc biệt với những nhóm ít tiếp xúc với công nghệ.

Zalo hỗ trợ địa phương truyền thông Bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hơn 17.210 tài khoản Official Account (OA) và 1.205 Zalo Mini App của các cơ quan Nhà nước và nhóm tiện ích hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số trên nhiều khía cạnh:

Trong lĩnh vực hành chính, Zalo là kênh tuyên truyền quan trọng, chính thống, đưa thông tin từ cơ quan nhà nước đến từng người dân nhanh chóng, hiệu quả, đồng thời mở ra cơ chế phản hồi minh bạch để lắng nghe ý kiến và cải thiện chất lượng phục vụ. Người dân cũng có thể dễ dàng gửi kèm hình ảnh, video khi tố giác, giúp lực lượng chức năng xử lý nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo hiệu quả an ninh trật tự.

Trong phát triển kinh tế, nhiều địa phương tận dụng Zalo OA và Zalo Mini App để quảng bá du lịch, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ du khách tra cứu điểm tham quan, nhà hàng, khách sạn và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận chính sách, thủ tục thuận tiện hơn.

Trong lĩnh vực y tế, Zalo góp phần quan trọng trong tiến trình số hóa ngành y tế, hỗ trợ triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Nhiều bệnh viện, phòng khám đã ứng dụng Zalo để gửi kết quả khám chữa bệnh, nhắc lịch tái khám tự động, qua Zalo Mini App.

Trong lĩnh vực giáo dục, Zalo trở thành công cụ liên lạc quen thuộc giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh, sinh viên. Nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước đã áp dụng hình thức thông báo lịch học, điểm số, hoạt động ngoại khóa đến quản lý điểm danh; mọi thông tin đều được gửi trực tiếp qua Zalo, nhanh chóng và thuận tiện.

Tháng 9/2025, Zalo giới thiệu ứng dụng Trợ lý Công dân số hỗ trợ hỏi đáp 24/7 về các thông tin thủ tục hành chính và pháp lý. Các ưu điểm của Trợ lý Công dân số bao gồm:

Được phát triển từ mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model - LLM) nội địa thân thiện với người Việt.

Dữ liệu tin cậy được phát triển từ các nguồn thông tin pháp luật uy tín.

Phục vụ người dân 24/7 trong việc tra cứu các thông tin nhanh chóng và chính xác.

Các chủ đề hỏi đáp trên Trợ lý Công dân số được xây dựng và phát triển đa dạng như đất đai, bằng lái xe, kết hôn, khai sinh, thừa kế, vận hành kinh doanh… Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian người dân tìm hiểu về quy trình, mà còn giảm tải cho các cán bộ chính quyền phụ trách.

Năm 2025, với những đóng góp tích cực cho chiến lược chuyển đổi số quốc gia, hệ sinh thái Zalo OA và Zalo Mini App đã xuất sắc nhận giải Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng tại Giải Thưởng Chuyển Đổi Số Việt Nam 2025 - Vietnam Digital Awards.

Khẳng định năng lực công nghệ “Make in Vietnam” và tự chủ AI

Đằng sau sự phát triển của Zalo là câu chuyện lớn hơn về việc khẳng định năng lực công nghệ nội địa Việt Nam. Zalo đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái AI tích hợp sâu vào đời sống người dùng. Thay vì tạo một ứng dụng AI riêng biệt, Zalo đưa AI vào nhiều ngữ cảnh khác nhau: trợ lý trên ôtô, hỗ trợ nhắn tin, tra cứu, hành chính, tạo nội dung/hình ảnh…

Các sản phẩm AI tiêu biểu của Zalo có thể kể đến như:

Kiki Auto (Trợ lý trên ôtô): Trợ lý giọng nói phổ biến nhất tại Việt Nam với gần 1,5 triệu lượt cài đặt và sử dụng (tính đến 2026).

Trợ lý giọng nói phổ biến nhất tại Việt Nam với gần 1,5 triệu lượt cài đặt và sử dụng (tính đến 2026). Kiki Info (Trợ lý hỏi đáp trên Zalo): Đạt 1 triệu người dùng chỉ sau một năm ra mắt. Điểm mạnh nhất của Kiki Info là khả năng hiểu tiếng Việt và cung cấp thông tin đời sống, xã hội sát sườn với người Việt.

Đạt 1 triệu người dùng chỉ sau một năm ra mắt. Điểm mạnh nhất của Kiki Info là khả năng hiểu tiếng Việt và cung cấp thông tin đời sống, xã hội sát sườn với người Việt. Trợ lý Công dân số: Một chế độ chuyên biệt trong Kiki Info, hỗ trợ đắc lực cho người dân trong việc tra cứu thủ tục hành chính

Bên cạnh đó, Zalo còn tích hợp trực tiếp các tính năng AI vào ngay trong khung chat như:

Tính năng Dictation (Chuyển giọng nói thành tin nhắn văn bản)

AI Translation (Dịch thuật)

Thiệp AI

AI Avatar

zSticker AI (Tạo Sticker bằng AI)

Đứng sau các sản phẩm này là nền tảng công nghệ do đội ngũ Zalo AI phát triển, trong đó có mô hình ngôn ngữ lớn KiLM với hơn 13 tỷ tham số, ra mắt cuối năm 2023.

Song song đó, Zalo còn góp phần phát hiện và tạo dựng môi trường cho hàng nghìn tài năng trẻ, xây dựng cộng đồng công nghệ thông tin và AI vững mạnh cho quốc gia thông qua các cuộc thi như Zalo AI Challenge và Zalo AI Summit.

Ra đời từ năm 2018, Zalo AI Challenge là cuộc thi về trí tuệ nhân tạo hướng đến mục tiêu thúc đẩy nghiên cứu AI trong nước, tạo môi trường để giới trẻ công nghệ thử sức với các bài toán mang tính ứng dụng cao, qua đó đóng góp vào tiến trình phát triển chủ quyền AI quốc gia. Zalo AI Challenge được xem là một trong những cuộc thi AI quy mô lớn nhất tại Việt Nam với hàng nghìn đội thi tham gia mỗi năm.

Zalo AI Summit là diễn đàn quy tụ các diễn giả là những chuyên gia đầu ngành đến từ các đơn vị lớn tại Việt Nam và thế giới như OpenAI, Nvidia, Zalo AI, Đại học Bách Khoa TP.HCM... Sự kiện thu hút sự quan tâm và tham dự của hàng nghìn người mỗi năm, trực tiếp tại sự kiện hoặc qua livestream trực tuyến.

Zalo AI Summit 2025.

Cùng người Việt Nam vượt qua thiên tai, bão lũ, dịch bệnh

Trong những thời điểm khó khăn như thiên tai hay dịch bệnh, Zalo phát huy vai trò của một nền tảng công nghệ vì cộng đồng khi trở thành một trong những kênh liên lạc chính thống và khẩn cấp.

Trong giai đoạn Covid-19, Zalo đã cho ra mắt tính năng Zalo Connect. Zalo Connect là tính năng giúp người dân tìm kiếm sự giúp đỡ từ cộng đồng về lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm hoặc kết nối nhanh với các bác sĩ, chuyên gia y khoa để được tư vấn y tế từ xa. Các cá nhân, tổ chức thiện nguyện sẽ nhanh chóng phát hiện những trường hợp đang gặp khó khăn gần khu vực sinh sống của mình thông qua bản đồ Zalo Connect. Zalo Connect đã được vinh danh là “Giải pháp Công nghệ Việt sáng tạo” tại giải thưởng Tech Awards 2021.

Trong những năm qua, Zalo cũng đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống thiên tai tại Việt Nam. Zalo SOS là tính năng khẩn cấp trên Zalo giúp người dân trong vùng thiên tai nhanh chóng cập nhật, gửi đi tín hiệu và liên lạc với lực lượng cứu hộ. Năm 2025, để ứng phó với tình hình mưa lũ nghiêm trọng đang diễn ra tại các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ, Zalo SOS đã cập nhật tính năng “Bản đồ” hỗ trợ kết nối cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp.

Mỗi năm, Zalo đã gửi đi hàng trăm triệu tin nhắn khẩn cấp về thiên tai đến người dùng. Chỉ riêng việc phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã có 1 tỷ tin nhắn khẩn cấp được gửi đi trong 5 năm.

Với những thành tích và đóng góp trách nhiệm xã hội, Zalo liên tiếp nhận được bằng khen từ các Bộ, Ngành như: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2025) cho công tác ứng phó thiên tai; Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông (2020) cho nỗ lực phòng chống dịch và tuyên truyền y tế.

Hành trình hơn một thập kỷ qua của Zalo không chỉ là sự phát triển của một ứng dụng nhắn tin, mà còn là minh chứng cho sức mạnh trí tuệ Việt trong kỷ nguyên số. Bằng việc kiên trì với tinh thần “Phát triển Internet, thay đổi cuộc sống người Việt Nam”, Zalo đã chuyển mình từ một công cụ liên lạc thành một hạ tầng số thiết yếu, đồng hành cùng Chính phủ và người dân trong nhiều khía cạnh xã hội. Những bằng khen và sự ghi nhận từ cộng đồng chính là động lực để Zalo tiếp tục sứ mệnh tự chủ công nghệ, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ trí tuệ nhân tạo toàn cầu.