Đâu là những ứng dụng AI được phát triển bởi Zalo?

Zalo hiện phát triển một hệ sinh thái AI gồm các sản phẩm như Kiki Auto (trợ lý trên ôtô), Kiki Info (trợ lý hỏi đáp trên Zalo) và hàng loạt tính năng AI tích hợp trực tiếp trong ứng dụng như chuyển giọng nói thành văn bản, dịch thuật và tạo thiệp, avatar AI.

Trong làn sóng trí tuệ nhân tạo đang lan rộng tại Việt Nam, không chỉ các nền tảng quốc tế như ChatGPT hay Gemini thu hút người dùng, mà các sản phẩm “Make in Vietnam” cũng bắt đầu ghi dấu ấn rõ rệt. Một trong những cái tên đáng chú ý là Zalo, khi nền tảng này không chỉ dừng lại ở ứng dụng nhắn tin, mà còn đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái AI tích hợp sâu vào đời sống người dùng.

Zalo đang phát triển AI theo hướng nào?

Zalo không chỉ là ứng dụng nhắn tin mà còn là một nền tảng công nghệ với gần 80 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng tại Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái số nội địa.

Trong nhiều năm gần đây, Zalo theo đuổi chiến lược:

Phát triển AI “Make in Vietnam”, với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được phát triển từ đầu (from scratch) bởi các kỹ sư Zalo AI.

Tối ưu cho tiếng Việt và văn hóa bản địa.

Tích hợp trực tiếp vào các sản phẩm người dùng đang sử dụng hàng ngày.

Thay vì tạo một ứng dụng AI riêng biệt, Zalo đưa AI vào nhiều ngữ cảnh khác nhau: trợ lý trên ôtô, hỗ trợ nhắn tin, tra cứu, hành chính, tạo nội dung/hình ảnh… Đứng sau các sản phẩm này là nền tảng công nghệ do đội ngũ Zalo AI phát triển, trong đó có mô hình ngôn ngữ lớn KiLM với hơn 13 tỷ tham số, ra mắt cuối năm 2023.

Zalo AI Summit là sự kiện được tổ chức thường niên, quy tụ hàng trăm kỹ sư AI tại Việt Nam, cho thấy sự cam kết về mặt định hướng của Zalo trong mảng trí tuệ nhân tạo.

Đâu là các ứng dụng AI do Zalo phát triển?

Trợ lý AI trên nhiều ngữ cảnh

Zalo đã xây dựng một hệ sinh thái trợ lý ảo đa nền tảng, phục vụ người Việt trong nhiều ngữ cảnh khác nhau:

Kiki Auto (Trợ lý trên ôtô): Là trợ lý giọng nói phổ biến nhất tại Việt Nam với hơn 1 triệu lượt cài đặt (tính đến 2024). Kiki Auto cho phép điều khiển rảnh tay các tác vụ như dẫn đường (Google Maps, Vietmap), giải trí (Zing MP3) và tra cứu tin tức bằng tiếng Việt tự nhiên.

Là trợ lý giọng nói phổ biến nhất tại Việt Nam với hơn 1 triệu lượt cài đặt (tính đến 2024). Kiki Auto cho phép điều khiển rảnh tay các tác vụ như dẫn đường (Google Maps, Vietmap), giải trí (Zing MP3) và tra cứu tin tức bằng tiếng Việt tự nhiên. Kiki Info (Trợ lý hỏi đáp trên Zalo): Hoạt động dưới dạng Mini App, đạt 1 triệu người dùng chỉ sau một năm ra mắt. Điểm mạnh nhất của Kiki Info là khả năng hiểu sâu phương ngữ và cung cấp thông tin đời sống, xã hội sát sườn với người Việt.

Hoạt động dưới dạng Mini App, đạt 1 triệu người dùng chỉ sau một năm ra mắt. Điểm mạnh nhất của Kiki Info là khả năng hiểu sâu phương ngữ và cung cấp thông tin đời sống, xã hội sát sườn với người Việt. Trợ lý Công dân số: Một chế độ chuyên biệt trong Kiki Info, hỗ trợ đắc lực cho người dân trong việc tra cứu thủ tục hành chính như: Hướng dẫn làm CCCD, hộ chiếu online, đăng ký tạm trú VNeID và kiểm tra phạt nguội.

Các tính năng AI tích hợp trực tiếp trên ứng dụng Zalo

Zalo đưa trí tuệ nhân tạo len lỏi vào từng hành động nhỏ nhất của người dùng ngay trong khung chat:

Tính năng Dictation (Chuyển giọng nói thành tin nhắn văn bản): Sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để chuyển đổi tin nhắn thoại thành văn bản với độ chính xác cao, hỗ trợ tốt các vùng miền khác nhau.

Sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để chuyển đổi tin nhắn thoại thành văn bản với độ chính xác cao, hỗ trợ tốt các vùng miền khác nhau. AI Translation (Dịch thuật): Tích hợp công nghệ dịch máy để hỗ trợ người dùng trò chuyện đa ngôn ngữ trực tiếp trong cửa sổ chat mà không cần ứng dụng bên thứ ba.

Tích hợp công nghệ dịch máy để hỗ trợ người dùng trò chuyện đa ngôn ngữ trực tiếp trong cửa sổ chat mà không cần ứng dụng bên thứ ba. Thiệp AI: Giúp người dùng sáng tạo những lời chúc ý nghĩa với nội dung và hình ảnh mang tính cá nhân hóa, từ đó trao gửi những thông điệp yêu thương tới người thân trong những dịp kỷ niệm quan trọng.

Giúp người dùng sáng tạo những lời chúc ý nghĩa với nội dung và hình ảnh mang tính cá nhân hóa, từ đó trao gửi những thông điệp yêu thương tới người thân trong những dịp kỷ niệm quan trọng. AI Avatar: Giúp người dùng trải nghiệm tạo ảnh đại diện AI độc đáo với nhiều phong cách ấn tượng.

Giúp người dùng trải nghiệm tạo ảnh đại diện AI độc đáo với nhiều phong cách ấn tượng. zSticker AI (Tạo Sticker bằng AI): Giúp người dùng thiết kế sticker từ các nhân vật có sẵn, tạo ra nhiều biến thể khác nhau của nhân vật gốc, bao gồm các cảm xúc, hành động và trang phục phong phú.

Vì sao AI của Zalo khác với các nền tảng quốc tế?

Các sản phẩm AI của Zalo có một số điểm khác biệt rõ ràng:

Tập trung tối ưu hóa tiếng Việt: Các sản phẩm AI của Zalo tập trung tối ưu cho tiếng Việt, không chỉ dừng ở việc nhận diện ngôn ngữ, mà còn hiểu cách diễn đạt tự nhiên, tiếng lóng và sự khác biệt giữa các vùng miền. Điều này giúp AI phản hồi sát với cách giao tiếp thực tế của người dùng Việt.

Các sản phẩm AI của Zalo tập trung tối ưu cho tiếng Việt, không chỉ dừng ở việc nhận diện ngôn ngữ, mà còn hiểu cách diễn đạt tự nhiên, tiếng lóng và sự khác biệt giữa các vùng miền. Điều này giúp AI phản hồi sát với cách giao tiếp thực tế của người dùng Việt. Tích hợp sẵn: Zalo tích hợp AI trực tiếp vào hệ sinh thái sẵn có, cho phép người dùng truy cập và sử dụng ngay trong ứng dụng mà không cần cài đặt thêm nền tảng riêng biệt. Cách tiếp cận này giúp giảm rào cản công nghệ và tăng khả năng tiếp cận AI với số đông.

Zalo tích hợp AI trực tiếp vào hệ sinh thái sẵn có, cho phép người dùng truy cập và sử dụng ngay trong ứng dụng mà không cần cài đặt thêm nền tảng riêng biệt. Cách tiếp cận này giúp giảm rào cản công nghệ và tăng khả năng tiếp cận AI với số đông. Gắn với đời sống: Các giải pháp AI của Zalo gắn chặt với nhu cầu đời sống, từ hỗ trợ lái xe, tra cứu thông tin đến hướng dẫn thủ tục hành chính. Thay vì chỉ phục vụ các tác vụ chung như sáng tạo nội dung hay tìm kiếm, AI được thiết kế để giải quyết những tình huống cụ thể của người dùng tại Việt Nam.

Trong khi đó, các nền tảng quốc tế như ChatGPT hay Google Gemini thường hướng đến quy mô toàn cầu, tập trung vào dữ liệu đa ngôn ngữ và nhiều lĩnh vực khác nhau, nên mức độ tối ưu cho từng thị trường cụ thể có thể không sâu bằng các giải pháp nội địa.

AI của Zalo phù hợp với ai?

Trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến, không phải nền tảng nào cũng phù hợp với mọi nhóm người dùng. Với định hướng phát triển gắn liền trải nghiệm thực tế và hệ sinh thái sẵn có, các giải pháp AI của Zalo được thiết kế để phục vụ những nhóm người dùng cụ thể sau:

Người dùng phổ thông cần một công cụ AI đơn giản và dễ sử dụng, ưu tiên trải nghiệm nhanh, không cần cài đặt thêm ứng dụng hay làm quen với giao diện phức tạp.

Người thường xuyên sử dụng Zalo trong giao tiếp hàng ngày, muốn tận dụng ngay các tính năng AI tích hợp sẵn trong môi trường quen thuộc.

Người có nhu cầu tra cứu thông tin đời sống và thủ tục hành chính, từ các vấn đề sinh hoạt thường ngày đến những quy trình pháp lý cơ bản tại Việt Nam.

Từ một ứng dụng nhắn tin, Zalo đã chuyển mình thành một nền tảng AI-First, nơi trí tuệ nhân tạo không còn là những khái niệm xa vời, mà hiện hữu trong mọi hoạt động: Từ lái xe an toàn đến việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính phức tạp.