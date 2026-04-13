Gần 15 năm phát triển, Zalo không chỉ dừng lại ở một nền tảng nhắn tin mà đã trở thành hạ tầng số thiết yếu của Việt Nam.

Những cột mốc, giải thưởng danh giá và bằng khen từ các cơ quan Chính phủ, tổ chức uy tín là minh chứng cho đóng góp của Zalo tới cộng đồng và toàn xã hội.

Zalo liên tục dẫn đầu thị trường nhắn tin cùng những kỷ lục người dùng

Tính đến hết năm 2025, Zalo ghi nhận 79,6 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) trên nền tảng, tăng gần 2 triệu so với cuối năm 2024. Con số này phản ánh độ phủ gần như toàn diện trong cộng đồng người dùng Internet tại Việt Nam.

Tính đến hết năm 2025, Zalo ghi nhận 79,6 triệu người dùng hoạt động hàng tháng (MAU).

Mỗi ngày, nền tảng ghi nhận hơn 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi, trở thành kênh giao tiếp chính trong đời sống số của người Việt Nam.

Theo báo cáo Quý 4/2025 từ Decision Lab, Zalo tiếp tục giữ vị trí số 1 về tỷ lệ sử dụng (Penetration rate) với 81% và tỷ lệ yêu thích (Preference rate) với 56%, vượt xa các nền tảng quốc tế khác.

Zalo vào top đầu trên các bảng xếp hạng công nghệ quốc tế và trong nước

Nhờ tập trung phát triển chiều sâu trải nghiệm, tối ưu hóa theo hành vi và nhu cầu đặc thù của người Việt, Zalo nhiều lần được ghi nhận từ các tổ chức trong nước và quốc tế, đặt cạnh các nền tảng lớn như WeChat hay WhatsApp. Chính cách tiếp cận “bản địa hóa công nghệ” này đã giúp Zalo duy trì vị thế riêng, đồng thời từng bước được ghi nhận trên các bảng xếp hạng uy tín.

Zalo đạt giải "Ứng dụng nhắn tin đa chức năng xuất sắc nhất" của Sensor Tower APAC Awards 2024. Nguồn: Sensor Tower

Cụ thể, nền tảng này đã nhận được nhiều giải thưởng đáng chú ý:

Ứng dụng nhắn tin đa chức năng xuất sắc nhất 2024: Giải thưởng từ Sensor Tower APAC Awards khẳng định ưu thế về tính năng và trải nghiệm người dùng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Global Brand Awards (2022): Tạp chí Global Brand Magazine bình chọn Zalo là ứng dụng nhắn tin hàng đầu Việt Nam.

Top ứng dụng di động sáng tạo nhất (2013): Được trang tin công nghệ TechinAsia vinh danh ngay vào tháng 2/2013.

Giải Sao Khuê (2013): Zalo nhận giải thưởng Sao Khuê - giải thưởng tôn vinh các sản phẩm khoa học - công nghệ xuất sắc của Việt Nam, do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) trao tặng.

Zalo đột phá trong chuyển đổi số và phục vụ cộng đồng

Trong nhiều năm qua, Zalo đã đồng hành chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước để mang công nghệ phục vụ đời sống người dân. Bằng cách hiện thực hóa các giải pháp công nghệ phức tạp thành những tính năng dễ tiếp cận, Zalo đã trở thành cầu nối tin cậy giữa cơ quan quản lý Nhà nước và người dân.

Tính đến hết năm 2025, có hơn 17.210 Zalo Official Account (OA) và 1.205 Zalo Mini App của cơ quan Nhà nước, đơn vị tiện ích đang hoạt động trên Zalo, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Thông qua hệ sinh thái Zalo OA và Zalo Mini App, nền tảng này đã ghi dấu với nhiều cột mốc:

Vietnam Digital Awards (2025): Hệ sinh thái Zalo OA và Zalo Mini App đã xuất sắc nhận giải Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng tại Giải thưởng Chuyển Đổi Số Việt Nam 2025 - Vietnam Digital Awards.

Tại Nghệ An (2024): Nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh vì thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, triển khai ứng dụng Zalo vào hoạt động chuyển đổi số Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Tại Hà Giang (2022): Được vinh danh vì những đóng góp đột phá trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng Zalo OA và Mini App vào lĩnh vực an ninh không chỉ giúp tối ưu vận hành, mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong tương tác giữa chính quyền và người dân. Những đóng góp này đã giúp Zalo nhận được nhiều hình thức khen thưởng từ:

Bộ Công an (2021): Trao tặng Bằng khen cho Zalo vì thành tích xuất sắc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Công an TP.HCM & các tỉnh: Nhiều năm liền nhận giấy khen từ Công an TP.HCM, Hải Dương (nay là TP Hải Phòng), Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng), Thừa Thiên - Huế vì thành tích trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Vai trò hạt nhân trong các giai đoạn khẩn cấp của quốc gia

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 cùng các đợt thiên tai khốc liệt, Zalo cho thấy khả năng phản ứng nhanh khi liên tục triển khai các giải pháp phù hợp với nhu cầu cấp thiết của người dân.

Từ việc cập nhật thông tin y tế, thông báo tin khẩn cấp, đến kết nối cộng đồng, các tính năng được triển khai nhanh chóng và phù hợp với thực tế đã từng bước giúp Zalo khẳng định giá trị “vì cộng đồng” không chỉ ở định hướng, mà trong hành động cụ thể.

Zalo đóng vai trò quan trọng trong các giai đoạn khẩn cấp của quốc gia.

Bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (2025): vì những thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam trong nhiều năm qua.

Bằng khen từ Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông (2020): Vinh danh Zalo vì thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch và tuyên truyền thông tin y tế.

Zalo Connect (2021): Được vinh danh là "Giải pháp Công nghệ Việt sáng tạo" tại Tech Awards. Tính năng này đã kết nối hàng triệu nguồn lực cứu trợ, giúp đỡ những người gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Hỗ trợ địa phương: Zalo nhận được hàng chục bằng khen, thư cảm ơn từ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ Công An, UBND và Sở TT&TT của các tỉnh thành: Hà Nội, Bình Dương (nay là TP.HCM), Hà Giang (nay là Tuyên Quang), Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng, Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), Hải Dương (nay là TP Hải Phòng), quận Gò Vấp (TP.HCM) ... vì sự đồng hành không mệt mỏi trong công tác chống dịch và truyền thông chính sách.

Nhìn lại các thành tích, có thể thấy những dấu ấn của Zalo không chỉ được đo bằng số lượng người dùng hay tin nhắn, mà còn ở mức độ gắn bó với từng nhu cầu rất cụ thể của người Việt - từ một cuộc trò chuyện hàng ngày đến những tình huống khẩn cấp. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, sự “phù hợp với người Việt” tiếp tục là yếu tố giúp Zalo giữ vững vị thế và mở rộng vai trò trong đời sống số quốc gia.