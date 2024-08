Zalo và Adtima - 7 năm thách thức và thực tiễn hóa AI

Hội nghị MMA ALC Summit 2024 vừa diễn ra với sự tham gia của đại diện Adtima - chị Lương Thị Xuân Mai (Head of Strategic Planning) và TS Châu Thành Đức (Head of Zalo AI Lab).

Hội nghị MMA ALC Summit 2024 có chủ đề “Explore New Horizons With AI: The Journey & Lessons From A Trailblazer”. Góp mặt tại hội nghị, Zalo và Adtima cùng nhau mở ra bức tranh tổng quan về hành trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI vào thực tiễn. Trong đó, Zalo đóng vai trò tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ AI nền tảng, đặc biệt là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Trong khi đó, Adtima là đơn vị dẫn đầu trong việc ứng dụng AI vào giải pháp quảng cáo sáng tạo, mang đến giá trị cho doanh nghiệp.

Đón đầu để dẫn đầu

AI dần trở nên quen thuộc trong hai năm trở lại đây. Nhưng với Zalo, câu chuyện về AI đã bắt đầu từ 7 năm trước. Khi hiệu quả và tính ứng dụng của AI còn mơ hồ, chưa kể đến 3 “thiếu” trong giai đoạn sơ khai: Thiếu nguồn dữ liệu, thiếu cơ sở hạ tầng, thiếu nhân lực chuyên môn, Zalo vẫn mạo hiểm nhảy vào cuộc chơi.

“Đây là một cuộc đánh cược, một lựa chọn mang tính cách mạng”, TS Châu Thành Đức chia sẻ.

Chị Lương Xuân Mai và TS Châu Thành Đức tại sự kiện MMA ALC Summit 2024.

Từ ứng dụng nhắn tin, Zalo không ngừng phát triển và tích hợp trí tuệ nhân tạo vào tính năng, dịch vụ của mình. Hành trình ấy bắt đầu từ năm 2017, với ứng dụng cơ bản như eKYC (định danh điện tử) và chuyển đổi văn bản thành giọng nói trên Báo Mới, biến nó thành trang báo nói.

Dần dần, Zalo mở rộng quy mô và độ phức tạp để đưa AI vào sâu hơn trong các sản phẩm. Năm 2020, trợ lý ảo Kiki Tiếng Việt ra đời, trở thành một trong những cột mốc quan trọng. Kiki có khả năng giao tiếp, hiểu và đáp ứng nhu cầu người dùng theo cách tự nhiên và thông minh; nhanh chóng trở thành bạn đồng hành của hàng chục triệu người dùng.

Hành trình 7 năm nghiên cứu và phát triển AI của Zalo.

Cột mốc đáng chú ý diễn ra vào năm 2023, khi Zalo đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Tuy nhiên, việc xây dựng LLM hiệu quả cho tiếng Việt - ngôn ngữ có nhiều đặc thù và ít tài nguyên, là thử thách không nhỏ.

Tiếng Việt có cấu trúc ngữ pháp phức tạp, nhiều thanh điệu, đa dạng phương ngữ vùng miền. Đồng thời, nguồn dữ liệu đào tạo cho mô hình ngôn ngữ tiếng Việt còn hạn chế so với ngôn ngữ lớn khác như tiếng Anh hay tiếng Trung. Sự thiếu hụt nguồn lực và kinh nghiệm trong việc phát triển LLM là trở ngại lớn. Khi so sánh với các nước có nền công nghệ phát triển, Việt Nam vẫn đang trong quá trình xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cũng như hạ tầng kỹ thuật cho AI.

Mô hình ngôn ngữ lớn KiLM do Zalo phát triển.

Để vượt qua khó khăn này, Zalo mạnh dạn đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật và trở thành đơn vị đầu tiên ở Việt Nam sở hữu hệ thống máy chủ trí tuệ nhân tạo DGX H100 tiên tiến nhất của NVIDIA, cùng với hơn 50 máy chủ GPU. Đây là nền tảng cung cấp sức mạnh tính toán cần thiết cho mô hình AI quy mô lớn.

Đội ngũ của Zalo có hơn 100 kỹ sư AI và khoa học dữ liệu, trải dài từ lĩnh vực nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng thực tiễn. Nhờ đó, Zalo huấn luyện thành công mô hình ngôn ngữ lớn KiLM dành riêng cho tiếng Việt trong vỏn vẹn vài tháng, đạt được kết quả vượt trội. Đến cuối năm 2023, Zalo bắt kịp mô hình GPT-3.5 - sớm hơn kế hoạch dự kiến 6 tháng và có tham vọng sớm bắt kịp mô hình GPT-4.0.

Lấy AI làm trọng tâm cho những giải pháp tương lai

Việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển tài nguyên AI của Zalo mở ra cánh cửa mới trong việc ứng dụng AI vào sản phẩm và dịch vụ của Adtima. Song hành với đó là cơ hội nâng cao trải nghiệm người dùng lên tầm cao mới - mục tiêu mà Zalo và Adtima không ngừng theo đuổi.

Từng hoạt động nhiều năm dưới triết lý “Mobile-First”, Adtima thành công trong việc khai thác và tận dụng sức mạnh của thiết bị di động để tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của AI, Adtima đang chuyển mình để trở thành nhà cung cấp giải pháp với AI là trọng tâm. Bằng cách này, Adtima không đơn thuần ứng dụng AI vào các sản phẩm hiện có, mà còn phát triển giải pháp mới, tối ưu hóa toàn bộ hành trình tiếp cận và tương tác của khách hàng.

Định hướng hoạt động lấy AI làm trọng tâm của Adtima.

Với chiến lược "AI-First" trong giai đoạn sắp tới, Adtima sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt hành trình khách hàng. Bắt đầu bằng việc thấu hiểu sâu sắc hành vi người tiêu dùng thông qua thu thập và phân tích dữ liệu thông minh, Adtima trang bị cho doanh nghiệp insight chuyên sâu để tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch quảng cáo. Tiếp theo, nhờ ứng dụng AI, quá trình tạo quảng cáo, nhắm mục tiêu và tối ưu hóa trở nên tự động và hiệu quả hơn bao giờ hết, giúp doanh nghiệp đạt ROI tối đa.

Song song đó, nhờ khả năng tạo ra nhiều biến thể quảng cáo và nội dung cá nhân hóa dựa trên AI, đơn vị giúp doanh nghiệp tạo ra nội dung sáng tạo, dễ dàng tiếp cận từng nhóm đối tượng khách hàng. Đồng thời, tính năng tự động tạo nội dung cho người dùng (UGC), điển hình tạo AI Avatar, sẽ khuyến khích họ tham gia tương tác, giúp lan tỏa thông điệp thương hiệu theo cách tự nhiên. Cuối cùng, để hoàn thiện trải nghiệm, Adtima cung cấp giải pháp tương tác thông minh như chatbot và trợ lý ảo, giúp doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.

Chia sẻ thêm về tầm nhìn mà Adtima theo đuổi trong thời gian tới, chị Xuân Mai cho biết để hiện thực hóa mục tiêu với AI, đơn vị mở rộng hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp đầu ngành.

“Bằng cách tận dụng tối đa chuyên môn về AI và thế mạnh nền tảng trong việc khai thác dữ liệu, mô hình hóa, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý giọng nói và thị giác máy tính, chúng tôi sẽ bắt tay các thương hiệu tạo nên giải pháp đột phá. Qua đó, chúng tôi góp phần giải quyết thách thức và bài toán cơ hội cho doanh nghiệp một cách thiết thực và hiệu quả nhất”, chị nhấn mạnh.

Mang AI vào thực tiễn quảng cáo

“Làm AI” là quá trình đòi hỏi sự sáng tạo, liên tục thử, cải tiến rồi lại thử để tìm ra giải pháp tối ưu cho chiến dịch truyền thông của thương hiệu. Thông qua hai chiến dịch nổi bật từ nhà Adtima, khách hàng có thể hiểu hơn về giải pháp AI và hiệu quả mang lại cho chiến dịch quảng cáo tích hợp.

Chiến dịch 1: Đưa Generative AI hòa vào văn hóa truyền thống

Tết là câu chuyện của sum vầy, của những chuyến xe về nhà, của hình ảnh mai vàng, đào tươi. Làm sao để “hô biến” những điều quen thuộc ấy trở nên mới mẻ, thu hút hơn? Bằng giải pháp Avatar AI, Adtima giúp Pepsi ghi nhận những con số ấn tượng trong chiến dịch Tết 2024: 7,4 triệu lượt tiếp cận; hơn 100 triệu ảnh AI Avatar được tạo ra trong 2 tuần.

Chiến dịch “Mang Tết về nhà, Sống trọn khoảnh khắc” do Pepsi kết hợp với Adtima thực hiện.

Nhờ ứng dụng mô hình AI do Zalo phát triển, Adtima tạo ra chiến dịch “Mang Tết về nhà, Sống trọn khoảnh khắc” cùng Pepsi. Người dùng có thể sáng tạo hình ảnh AI Avatar của riêng mình, với trang phục Tết phối cùng hoạt cảnh phong phú (pháo hoa giao thừa, trang trí Tết, chợ hoa, không khí lễ hội cùng lon Pepsi mát lạnh).

Chiến dịch 2: “Đa diện hoán đổi” tạo kết nối sâu sắc giữa các thế hệ

Sau thành công với giải pháp hoán đổi gương mặt bằng AI, Adtima tìm kiếm những điều mới mẻ hơn. Và “đa diện hoán đổi” trở thành giải pháp tiếp theo được Adtima đưa vào triển khai cho chiến dịch “Thiệp cảm ơn” hợp tác cùng Mirinda Việt Nam nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

Chiến dịch “Thiệp cảm ơn” do Miranda kết hợp Adtima thực hiện.

Dựa trên nền tảng công nghệ AI do Zalo cung cấp, Adtima giúp người dùng thoả sức sáng tạo thiệp cảm ơn được cá nhân hóa, bằng cách kết hợp ảnh của mình và ba mẹ kèm lời nhắn nhủ yêu thương. “Thiệp cảm ơn” lan tỏa đến 1,2 triệu người trong vòng 2 tuần với hơn 380.000 lượt tạo ảnh, để lại ấn tượng về mặt cảm xúc và truyền đi thông điệp về sự kết nối giữa các thế hệ gia đình.

Với nền tảng công nghệ AI tiên tiến từ Zalo, Adtima tiếp tục tiên phong tạo ra sản phẩm có giá trị cho ngành quảng cáo Việt Nam. Đơn vị hướng đến tương lai nơi mà AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn trở thành bạn đồng hành, giúp doanh nghiệp tạo ra chiến dịch marketing sáng tạo, hiệu quả và cá nhân hóa cao. Từ đó, Adtima góp phần nâng cao trải nghiệm của người dùng và thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu.

Độc giả tải xuống tài liệu chi tiết về giải pháp Zalo AI tại đây; liên hệ Adtima để nhận tư vấn 1:1 về giải pháp Zalo AI tại đây.