Zalo ghi dấu ấn với 2 giải thưởng Sao Khuê 2026

Hai hạng mục Zalo được vinh danh gồm Top 10 Sao Khuê 2026 trong lĩnh vực Quản trị nghiệp vụ và Giải thưởng Sao Khuê 2026 trong lĩnh vực Nền tảng dịch vụ, Công cụ phát triển.

Đây là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực phục vụ khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp của Trung tâm giải pháp cho doanh nghiệp trên Zalo - Zalo Business Solutions (ZBS).

Zalo được vinh danh ở 2 hạng mục tại giải thưởng Sao Khuê 2026.

Giải thưởng Sao Khuê là hoạt động đánh giá chuyên môn uy tín và lâu đời nhất của ngành phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam, do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức thường niên từ năm 2003. Trải qua hơn hai thập kỷ, Sao Khuê đã trở thành bệ phóng quan trọng cho các công nghệ thuần Việt, vinh danh gần 2.000 sản phẩm và giải pháp xuất sắc, góp phần định vị bản đồ công nghệ số của quốc gia.

Năm 2026, Sao Khuê nhận được 313 đề cử tham gia 8 nhóm và 32 lĩnh vực bao quát của ngành công nghệ số, từ đó 142 đề cử được xếp hạng trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026. Trong đó, 126 đề cử xuất sắc được Hội đồng nhất trí trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 và 10 đề cử xuất sắc nhất được vinh danh trong Top 10.

Chỉ trong 3 tháng kể từ khi phát động, vượt qua các vòng sơ khảo, thẩm định chặt chẽ và bình chọn theo bộ tiêu chí của hội đồng giám khảo, Zalo Business Solutions đã được vinh danh tại hai lĩnh vực chiến lược.

Giải thưởng Sao Khuê 2026 trong lĩnh vực Nền tảng dịch vụ và Công cụ phát triển

Thông qua giải thưởng này, ZBS khẳng định chất lượng ổn định và bền vững trong vai trò nền tảng dịch vụ (Platform-as-a-Service/PaaS) được thiết kế chuyên biệt cho doanh nghiệp Việt, với tiêu chuẩn chất lượng đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 về quản lý an toàn thông tin. ZBS cung cấp một bộ công cụ toàn diện, từ các giải pháp đóng gói sẵn đến khả năng tích hợp mở rộng, giúp hơn 150.000 doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi quy mô và lĩnh vực dễ dàng thiết lập kênh thương hiệu chính danh, tạo ra tăng trưởng trên nền tảng Zalo.

Ông Nguyễn Trường Duy, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Zalo Business Solutions nhận Giải thưởng Sao Khuê 2026 lĩnh vực nền tảng dịch vụ và công cụ phát triển

Giải thưởng Top 10 Sao Khuê 2026 trong lĩnh vực Quản trị Nghiệp vụ

Bên cạnh đó, ZBS tiếp tục khẳng định nỗ lực kiến tạo các giải pháp quản lý tương tác và vận hành doanh nghiệp một cách đơn giản, bảo mật, đạt hiệu quả cao. ZBS đã xây dựng một hệ sinh thái tích hợp hoàn chỉnh, từ các công cụ quảng cáo giúp tiếp cận khách hàng tiềm năng đến các kênh tư vấn trực tiếp và chăm sóc khách hàng. Bằng cách đưa công nghệ hội thoại thương mại (conversational commerce) trở nên dễ dàng tiếp cận, ZBS không chỉ cung cấp một công cụ công nghệ mà còn là đòn bẩy thực sự cho lộ trình chuyển đổi số của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Nguyễn Công Chính, Chief Business Officer, Zalo - đại diện Zalo Business Solutions - nhận Giải thưởng Top 10 Sao Khuê 2026 lĩnh vực Quản trị nghiệp vụ.

Chia sẻ về cột mốc quan trọng này, ông Nguyễn Công Chính - Chief Business Officer Zalo - cho biết ngay từ những ngày đầu tiên, bên cạnh mục tiêu phục vụ người dùng, Zalo đã chú trọng việc xây dựng giải pháp cho doanh nghiệp, với tầm nhìn thay đổi và hiện đại hóa cách các doanh nghiệp Việt Nam tương tác với khách hàng.

"Giải thưởng Sao Khuê năm nay là sự ghi nhận cho cam kết của Zalo Business Solutions trong việc không ngừng nâng cấp hệ sinh thái, giúp mọi quy mô doanh nghiệp đều có thể tiếp cận công nghệ hội thoại thương mại (conversational commerce) một cách dễ dàng và hiệu quả nhất", ông Nguyễn Công Chính chia sẻ.

PGS.TS Phạm Công Hiệp - Phó trưởng khoa Kinh doanh, Nghiên cứu và Sáng tạo, Trường đại học RMIT Vietnam - chia sẻ về việc Zalo Business Solutions được vinh danh ở 2 hạng mục: "Tổng thể, điểm khác biệt nổi bật của Zalo Business Solutions nằm ở việc kết hợp hiệu quả giữa quy mô người dùng lớn, năng lực AI ứng dụng thực tế, trải nghiệm khách hàng được đo lường bằng dữ liệu khách quan, cơ chế xây dựng niềm tin số và tác động xã hội tích cực. Đây là những yếu tố giúp giải pháp vượt ra khỏi vai trò một nền tảng giao tiếp đơn thuần để trở thành công cụ quản trị và tăng trưởng kinh doanh toàn diện cho doanh nghiệp Việt Nam".

PGS.TS Phạm Công Hiệp - Phó trưởng khoa Kinh doanh, Nghiên cứu và Sáng tạo, Trường đại học RMIT Vietnam.

Những kết quả tích cực trên góp phần khắc họa rõ nét bức tranh tăng trưởng của Zalo trong năm 2026. Ngoài những chỉ số tăng trưởng ấn tượng về số lượng người dùng, Zalo ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động liên lạc của người Việt - từ kết nối gia đình, công việc, đến giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Qua đó, Zalo góp phần củng cố năng lực tự chủ, đổi mới sáng tạo về khoa học và công nghệ - một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế số của Việt Nam.