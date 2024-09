Yuna Vũ lên tiếng tin đồn là người thứ ba

Ngày 10/9, trên trang cá nhân, Yuna Vũ lên tiếng về những ồn ào liên quan đến cô trên mạng xã hội thời gian qua.

Yuna Vũ cho biết nhiều tài khoản mạng đăng tải thông tin, hình ảnh sự thật, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh cá nhân cô. Ban đầu, cô giữ im lặng vì không muốn ồn ào. Khi sự việc đi quá xa, cô buộc phải lên tiếng.

"Về tài khoản K.H, tất cả thông tin và hình ảnh do tài khoản này đăng tải về mình đều là sai lệch với mục đích công kích, bôi nhọ hình ảnh. Ngoài tài khoản này, còn có nhiều tài khoản khác với nội dung tương tự. Nếu hành vi này tiếp diễn, mình sẽ nhờ công ty chủ quản can thiệp bằng pháp luật", Yuna Vũ nói.

Cũng trong bài đăng, Yuna Vũ khẳng định cô không phải là người thứ 3, xen vào mối quan hệ của một cặp đôi khác.

"Năm 2021, khi đăng ảnh cùng bạn trai lên mạng xã hội, mình đã nhận được nhiều bình luận ẩn ý tiêu cực như "trùng người yêu" từ các tài khoản ảo. Lúc đó, mình đã không để ý và chỉ ẩn các bình luận đó. Tuy nhiên, sau đó mình nhận được tin nhắn từ một tài khoản ảo trên Instagram tên bebee996. Bạn M đã đe dọa mình tránh xa người yêu của bạn. Mình yêu cầu bạn M cung cấp bằng chứng. Sau khi xác nhận ảnh, mình biết rằng M là người yêu cũ của bạn trai mình thời điểm đó. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay trước khi mình và bạn trai quen nhau. Do đó, không có chuyện mình chen ngang hay "trùng người yêu" như bạn ấy vu khống", cô cho biết.

Theo Yuna Vũ, thời điểm đó, cô đã lên tiếng đính chính và giải thích toàn bộ sự việc. Người trong cuộc cũng không có động thái gì khác. Song vài ngày gần đây, những thông tin cũ lại bị "đào" lại trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến danh dự, cuộc sống của cô.

"Mình xin lỗi vì đã để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến mọi người. Tuy nhiên, đây là một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến đạo đức và nhân phẩm, nên bắt buộc mình phải lên tiếng. Mình hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng mình phải lên tiếng để bảo vệ bản thân trước những thông tin sai sự thật", Yuna Vũ chia sẻ.

Yuna Vũ tên thật là Vũ Kiều Anh, sinh năm 1998. Cô là người mẫu ảnh, nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cô tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc tại Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện tại, người đẹp theo học thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Soongsil, Hàn Quốc.

Cô đang tham gia chương trình hẹn hò thực tế Đảo thiên đường.

