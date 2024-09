Cô gái gây tranh luận nhất ở Đảo thiên đường

Yuna Vũ là một trong hai cô gái có số phiếu tích lũy trái tim thấp nhất sau các tập của show hẹn hò Đảo thiên đường. Song sau tập 8, cô gái ra về là Hoa hậu Thu Uyên. Yuna Vũ may mắn vượt qua thử thách đầu tiên và tiếp tục gắn bó với chương trình. Kết quả này sau đó cũng được bàn luận trên mạng xã hội. Phần đông người xem cho rằng Yuna Vũ đáng lẽ là cái tên bị loại, thay vì Thu Uyên.

Ở những tập đầu, Yuna mất thiện cảm do hình ảnh thiếu gọn gàng khi ở trong nhà chung. Thời điểm đó, camera của chương trình quay vào khu vực cá nhân của người chơi này, quần áo và đồ đạc riêng bày bừa trên giường, thiếu ngăn nắp. Thảo Nhi Lê, thành viên ban bình luận nhận xét: "Có vẻ bạn Yuna bừa bãi nhỉ?". Văn Mai Hương cũng đồng tình với quan điểm của Thảo Nhi Lê.

Cô thông thạo tiếng Hàn và tiếng Anh. Vì thế, trong show hẹn hò Đảo thiên đường, Yuna Vũ tự tin, dễ hòa nhập hơn so với một số người chơi khác.

