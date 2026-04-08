YouTuber Nhật Bản qua đời ở tuổi 26

Gia đình xác nhận YouTuber người Nhật Zepa đã qua đời đột ngột ở tuổi 26. Thông tin khiến nhiều người hâm mộ bàng hoàng.

Gia đình nữ YouTuber bất ngờ thông báo cô qua đời khiến nhiều người hoang mang. Ảnh: zepa_Alc9/X.

Ngày 6/4, tài khoản chính thức của Zepa bất ngờ thông báo về sự ra đi của nữ YouTuber.

"Zepa đã đột ngột qua đời. Chúng tôi xin lỗi vì phải thông báo một tin buồn đột ngột như vậy", tài khoản viết, đồng thời gửi lời cảm ơn vì sự quan tâm và tình cảm của người hâm mộ dành cho Zepa.

Theo bài viết, tang lễ được tổ chức riêng tư với sự tham dự của các thành viên trong gia đình. Nguyên nhân cái chết hiện vẫn được giữ kín. Thông tin Zepa qua đời khiến không ít người hoang mang.

Cosplayer Minet, một trong những người bạn thân thiết nhất của Zepa, cho biết cô bàng hoàng khi nhận được tin buồn. Chia sẻ trên mạng xã hội, Minet kể rằng cô đã lập tức chạy đến gặp mẹ của Zepa sau khi nhận được tin nhắn từ bà. "Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột đến mức tôi vẫn chưa thể tin nổi", cô viết.

Minet cũng nhắc lại những kỷ niệm với người bạn quá cố. Theo cô, Zepa từng nói rằng Minet là "người bạn thân duy nhất" và cô cũng luôn coi Zepa là một người bạn rất quan trọng.

"Tôi luôn cầu mong cậu ấy được hạnh phúc. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẵn sàng chạy đến bên cậu ấy ngay lập tức. Nhưng lần này, tại sao cậu ấy lại không nói với tôi điều gì?", Minet nghẹn ngào chia sẻ, đồng thời cho biết vẫn sẽ chờ đến ngày có thể gặp lại người bạn thân của mình.

Không chỉ Minet, nhiều đồng nghiệp và bạn bè khác của Zepa như Tamurakae hay Morgen cũng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nữ YouTuber. Trên mạng xã hội, họ đăng tải những dòng trạng thái tưởng nhớ, gửi lời chia buồn và nhắc lại những kỷ niệm với nữ thần tượng.

Đáng chú ý, không lâu trước khi qua đời, Zepa vẫn cập nhật các đăng bài trên mạng xã hội X, khiến nhiều người càng bất ngờ trước sự ra đi đột ngột này.

Ngày 1/4, Zepa viết: "Tuổi thọ trung bình của người phụ thuộc rượu là khoảng 50 năm. Một nửa quãng thời gian đó đã trôi qua rồi". Trước đó, ngày 25/3, Zepa vẫn còn đăng tải video mới trên kênh YouTube của mình.

Sinh năm 1999, Zepa là một YouTuber người Nhật với khoảng 620.000 người đăng ký. Nội dung chính trên kênh của cô xoay quanh các buổi livestream uống rượu và trò chuyện với người hâm mộ.

Sau một thời gian tạm dừng hoạt động YouTube với lý do cá nhân, Zepa đã trở lại vào năm 2024. Đến tháng 3 năm nay, cô mở một kênh YouTube mới và bắt đầu sản xuất nội dung trở lại. Tuy nhiên, ngay sau khi thông báo khởi đầu mới, tin buồn về sự ra đi của Zepa khiến người hâm mộ không khỏi tiếc thương.