Dù kháng cáo thành công án treo giò cho Leny Yoro, Manchester United vẫn không hài lòng với lời giải thích về chiếc thẻ đỏ tranh cãi trong trận thua Liverpool.

MU vẫn chưa dừng lại sau khi kháng cáo thành công thẻ đỏ của Yoro. Ảnh: Reuters.

Theo nhà báo Nathan Salt, Manchester United sẽ liên hệ với Premier League và ProRef sau khi phản đối mạnh mẽ cách lý giải về chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi của Yoro trong trận thua 0-4 Liverpool hôm 22/11. Động thái kể trên diễn ra dù đội chủ sân Old Trafford đã kháng cáo thành công án treo giò một trận dành cho hậu vệ người Pháp.

Tại sân Anfield hôm 22/11, Yoro bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 8 sau pha làm ngã Alexander Isak. Trọng tài Sam Barrott khi đó nhận định cầu thủ của MU đã ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt của Liverpool, dẫn đến quyết định rút thẻ đỏ đối với anh.

Một ngày sau, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" gửi đơn kháng cáo đối với quyết định của "vị vua áo đen". Đến ngày 24/11, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) xác nhận án phạt treo giò một trận dành cho Yoro được gỡ bỏ sau khi đơn khiếu nại về việc truất quyền thi đấu sai được chấp thuận.

Tuy nhiên, phía MU vẫn không hài lòng với những lời giải thích xoay quanh vụ việc. Câu lạc bộ coi cách diễn giải này là "hoàn toàn sai lầm" và dự kiến sẽ nêu trực tiếp các quan ngại với cả Premier League lẫn ProRef.

Theo các nguồn tin, đội chủ sân Old Trafford cho rằng đã xảy ra sai sót trong việc áp dụng đúng các quy định của luật thi đấu, đồng thời đặt nghi vấn về quy trình rà soát và kiểm tra tình huống của công nghệ VAR.

Với phán quyết từ FA, hậu vệ người Pháp hiện đủ điều kiện góp mặt trong cuộc đối đầu với Brentford tại Premier League vào ngày 28/11.

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