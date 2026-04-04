Ngày 4/4, tờ DongA đưa tin vũ công Yoon Mi Rae qua đời ở tuổi 35. Vũ công qua đời từ 17/3 nhưng đến nay tin tức mới được truyền thông Hàn Quốc đăng tải. Thành viên đội cổ vũ Kim Ha Na đã chia sẻ cảm xúc về tin tức đau lòng này.
Cô chia sẻ về vũ công quá cố: “Chị Mi Rae, người đồng đội và bạn cùng phòng của em suốt hơn 10 năm qua, đã ra đi trước trong một hành trình rất. Vẫn như những ngày đầu tiên, chị luôn là người nữ tính và đáng yêu nhất trên thế giới”.
Vũ công Yoon Mi Rae qua đời ở tuổi 35. Ảnh: Star News.
Kim Ha Na tiếp tục: “Dù nghĩ về chị bao nhiêu lần đi nữa, điều ước duy nhất của em là chị sẽ luôn được lấp đầy bởi những kỷ niệm hạnh phúc và sự ấm áp của nhiều người thay vì chỉ là nỗi buồn. Vì vậy em quyết định đăng bài này kèm theo cáo phó. Em hy vọng bất cứ ai biết chị dù chỉ một chút cũng sẽ đến và nói lời tạm biệt cuối cùng”.
Lễ tang của vũ công được tổ chức ngày 18/3 và lễ an táng diễn ra vào 2 ngày sau đó. Kim Ha Na được ghi tên là người thân chính tại tang lễ. Cô cho biết: "Tôi muốn ở bên cạnh chị ấy cho đến giây phút cuối cùng, vì vậy tôi đảm nhận cả vai trò người giám hộ lẫn người thân chính trong tang lễ".
Sau đó, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chia buồn tới vũ công. Yoon Mi Rae chuẩn bị ra mắt vào năm 2019 với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ 4 người Swalla. Tuy nhiên, dự án bị hủy và cô chuyển hướng làm vũ công.
Bạn đang ăn vì thích… hay ăn để sống khỏe?
Chúng ta đang sống trong một thời đại thịnh vượng chưa từng có với công nghệ phát triển, đời sống tiện nghi, y học hiện đại. Nhưng nghịch lý thay, bệnh tật lại ngày càng phổ biến, thậm chí còn “trẻ hóa” một cách đáng sợ.
Làm sao để ăn đúng và hiểu đúng về thực phẩm? Làm sao để đưa ăn uống trở về với vai trò vốn có của nó? Đó chính là lý do cuốn sách Minh triết trong ăn uống phương Đông ra đời. Cuốn sách không phải một cẩm nang ăn kiêng, cũng không đơn thuần là tập hợp công thức nấu ăn mà là một lời cảnh tỉnh quan trọng đến độc giả rằng cách bạn ăn đang quyết định chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và cả tuổi thọ của mình.