Thông tin Yoon Mi Ra qua đời được bạn thân của cô xác nhận. Nhiều khán giả, đồng nghiệp tiếc thương trước sự ra đi của vũ công.

Ngày 4/4, tờ DongA đưa tin vũ công Yoon Mi Rae qua đời ở tuổi 35. Vũ công qua đời từ 17/3 nhưng đến nay tin tức mới được truyền thông Hàn Quốc đăng tải. Thành viên đội cổ vũ Kim Ha Na đã chia sẻ cảm xúc về tin tức đau lòng này.

Cô chia sẻ về vũ công quá cố: “Chị Mi Rae, người đồng đội và bạn cùng phòng của em suốt hơn 10 năm qua, đã ra đi trước trong một hành trình rất. Vẫn như những ngày đầu tiên, chị luôn là người nữ tính và đáng yêu nhất trên thế giới”.

Vũ công Yoon Mi Rae qua đời ở tuổi 35. Ảnh: Star News.

Kim Ha Na tiếp tục: “Dù nghĩ về chị bao nhiêu lần đi nữa, điều ước duy nhất của em là chị sẽ luôn được lấp đầy bởi những kỷ niệm hạnh phúc và sự ấm áp của nhiều người thay vì chỉ là nỗi buồn. Vì vậy em quyết định đăng bài này kèm theo cáo phó. Em hy vọng bất cứ ai biết chị dù chỉ một chút cũng sẽ đến và nói lời tạm biệt cuối cùng”.

Lễ tang của vũ công được tổ chức ngày 18/3 và lễ an táng diễn ra vào 2 ngày sau đó. Kim Ha Na được ghi tên là người thân chính tại tang lễ. Cô cho biết: "Tôi muốn ở bên cạnh chị ấy cho đến giây phút cuối cùng, vì vậy tôi đảm nhận cả vai trò người giám hộ lẫn người thân chính trong tang lễ".

Sau đó, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chia buồn tới vũ công. Yoon Mi Rae chuẩn bị ra mắt vào năm 2019 với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ 4 người Swalla. Tuy nhiên, dự án bị hủy và cô chuyển hướng làm vũ công.