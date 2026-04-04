Hàng loạt diễn viên phải xin lỗi

Nhiều diễn viên như Minh Đạo, Chương Tiểu Huệ, Trần Nghiên Hy và Tăng Thuấn Hy đang vướng tranh cãi vì quảng cáo sản phẩm không đúng nguồn gốc.

Sau Lý Nhược Đồng, đến lượt Minh Đạo, Chương Tiểu Huệ, Trần Nghiên Hy và Tăng Thuấn Hy phải lên tiếng xin lỗi vì quảng cáo sản phẩm không đúng nguồn gốc. Những ngày qua, các sản phẩm của một thương hiệu thực phẩm chức năng bị gỡ khỏi tất cả nền tảng trực tuyến. Thương hiệu này bị đài CCTV (Trung Quốc) vạch trần là có trụ sở, đóng gói tại Trung Quốc nhưng được giới thiệu như hàng nhập khẩu từ Australia.

Trần Nghiên Hy xin lỗi vì từng quảng cáo sản phẩm đang bị thu hồi. Ảnh: Sohu.

Theo tin tức ngày 4/4 của Chinanews, Minh Đạo cam kết tất cả người tiêu dùng mua sản phẩm thuộc thương hiệu kể trên thông qua livestream hay gian hàng của nam diễn viên được hoàn tiền nếu liên hệ cho ê-kíp của anh trong vòng 30 ngày.

Trương Tiểu Huệ cũng đã lên tiếng xin lỗi. Thông báo của nữ diễn viên có nội dung: "Chúng tôi chân thành xin lỗi mọi người vì đã phản bội lòng tin của các bạn. Chúng tôi xấu hổ về điều này". Khách hàng đã mua hàng từ Trương Hiểu Tuệ có thể liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo này. Nữ diễn viên hứa hoàn tiền cho tất cả người tiêu dùng đã đặt hàng thông qua các kênh khác nhau của nữ diễn viên.

Tờ ON cho biết công ty quản lý của nữ diễn viên Trần Nghiên Hy cũng đưa ra lời xin lỗi vào tối 2/4. Công ty thừa nhận vào 9/11/2025, nữ diễn viên đã giới thiệu và bán hàng cho thương hiệu thực phẩm chức năng đang vướng tranh cãi. Công ty thừa nhận đã không xác minh đầy đủ về nguồn gốc của thương hiệu và phản bội lòng tin của người tiêu dùng. Tương tự các đồng nghiệp, Trần Nghiên Hy hứa hoàn tiền cho những khách hàng đã mua hàng từ livestream của cô.

Tăng Thuấn Hy từng làm người đại diện cho thương hiệu trong giai đoạn nửa cuối năm 2024. Nam diễn viên lên tiếng xin lỗi và cho biết đã kiểm duyệt đầy đủ trước khi ký kết với nhãn hàng này. Những người tiêu dùng đã mua sản phẩm trong buổi livestream năm 2024 của Tăng Thuấn Hy cũng được nam diễn viên hứa hoàn tiền.

Trước những cáo buộc liên quan đến thương hiệu này, Văn phòng An toàn Thực phẩm Nhà nước, Cục Quản lý Thị trường Nhà nước và Tổng cục Hải quan đã ngay lập tức phối hợp với các cơ quan giám sát thị trường và hải quan tại các khu vực liên quan để tiến hành điều tra, xác minh.