Yếu tố quan trọng giúp cây cà phê được nông dân ở nhiều nơi săn đón

Vùng Nam Á và Nam Thái Bình Dương có khí hậu phù hợp để cây cà phê sinh trưởng. Dễ trồng, dễ chăm sóc, mang lại lợi nhuận cao giúp loại cây này được người nông dân ưa chuộng.

Thổ nhưỡng ở nhiều vùng ở châu Á rất phù hợp để cây cà phê phát triển. Ảnh minh họa: T.H.

Cây cà phê được các nhà truyền giáo Tây Ban Nha đem từ Java đến quần đảo Philippines vào khoảng năm 1740 nhưng một loại cà phê dại đã được tìm thấy trên đảo Luzon, trái mọc không ai hái vì người bản địa không biết sử dụng hay pha chế nó.

Ngày nay xác thực cũng có trường hợp tương tự: Người bản địa chẳng biết làm gì với trái cà phê đã tách vỏ và rửa sạch, ăn hay sử dụng cho mục đích gì. Nó được đưa tới quần đảo Bourbon và Mauritius lần đầu năm 1717 bởi người Pháp thông qua Du Fougerais Grenier, từ Ả Rập và từ Mozambique tới Madagascar bởi người bản địa vào cùng giai đoạn này.

Đảo Borneo trồng ra loại cà phê rất ngon và từ khi đất nước này mở cửa cho người nước ngoài tới sống, khoảng 200.000 mẫu đất rừng đã được các chủ đồn điền người Quảng Đông, người châu Âu và người Úc dùng để canh tác loại cây này, những khu vườn quanh Silam đặc biệt có triển vọng trong việc trồng loại sản phẩm mới.

Với lượng mưa dồi dào và phân bố đều đặn, cây cà phê sinh trưởng cực kỳ tốt, đặc biệt là cà phê Liberica, vì hợp với thổ nhưỡng và khí hậu của hòn đảo. Tại nơi đây, việc trồng cà phê được tiến hành trong những khu vườn của người châu Âu và sinh trưởng tốt đến bất ngờ.

Trong khi đó người Malay nói rằng nó được trồng rộng rãi bởi người Dyak bên sông Pontianak để dùng cho khu định cư đó nhưng việc trồng cà phê ở quy mô rộng và hệ thống vẫn chưa được khuyến khích vì chính quyền không muốn tạo sự cạnh tranh với Java.

Những ngọn đồi trên vùng đảo chính đối diện Labuan rất thích hợp để trồng cà phê vì không cần phải trồng xen canh các loài cây khác bảo vệ cây cà phê khỏi ánh nắng mặt trời như ở nhiều nước khác.

Cà phê cũng được trồng có hệ thống ở quần đảo Guinea, Fiji, Quần đảo Tonga và Hawaii, cũng như nhiều đảo khác ở vùng biển Nam Thái Bình Dương. Cây cà phê đã có mặt ở Samoa và các đảo quanh đó từ nhiều năm trước, loài cây này phát triển sum suê, mạnh mẽ chứng tỏ thổ nhưỡng và khí hậu nơi đây rất phù hợp để canh tác. Nhưng do chưa bao giờ áp dụng các biện pháp khoa học nên cà phê vẫn chưa trở thành mặt hàng thương mại của các đảo này.

Việc trồng cà phê đã thành công du nhập vào Caledonia và các đảo khác trong vùng biển Nam Thái Bình Dương, và trong vòng vài năm tiếp theo chắc hẳn sẽ trở thành mặt hàng xuất khẩu quan trọng, do cây cà phê trồng từ hạt sẽ ra trái vào năm thứ tư. Ở Honolulu, việc trồng cà phê cũng đang phát triển, những đồn điền lớn được xây dựng với mục tiêu cung cấp cho thị trường Chile, Peru, Sydney và California.

Những dãy núi ở bờ bắc nước Australia từ vịnh Moreton tới eo biển Torres và những địa điểm khác trong khu vực đó được đề cử để trồng cà phê, trong khi ở Queensland loài cây này đã được trồng thành công từ sớm nhưng vẫn chưa trở thành mặt hàng xuất khẩu vì gần đây các đồn điền bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.

Tuy nhiên, cây cà phê cũng sinh trưởng tốt ở vùng phụ cận Brisbane, Cardwell và các hạt miền Bắc khác, đặc biệt là vùng được che chắn giữa các sống núi gần sông Herbert và Endeavour.

Các nhà làm nông nhỏ lẻ nhận thấy cà phê giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn bắp hay khoai tây. Một vài người bán sản phẩm cho các thương nhân Brisbane với giá lên tới 20 cent mỗi pound. Danh sách này không thể nào kể hết những khu vực ở vùng biển Nam Thái Bình Dương có thể đã tiến hành trồng thử cà phê thuận lợi mà chỉ đề cập vài trung tâm lớn thích hợp với hoạt động này.