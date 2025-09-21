Yếu tố định hình khẩu vị và thói quen ăn uống của chúng ta

Sách “Giải mã khẩu vị” sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn tại sao và thế nào mà giác quan, tâm trí, môi trường hòa quyện thành trải nghiệm ăn uống của chúng ta, và hiểu biết đầy đủ hơn về động cơ ăn uống của chính mình.

Trong cuốn Giải mã khẩu vị, nhà khoa học thần kinh nổi tiếng Rachel Herz đã nghiên cứu các yếu tố cảm quan, tâm lý, thần kinh và sinh lý ảnh hưởng đến thói quen ăn uống của chúng ta.

Sách Giải mã khẩu vị. Ảnh: ML.

Mối quan hệ phức tạp và đa tầng của chúng ta với thực phẩm

Sách khám phá những yếu tố đáng ngạc nhiên và thú vị ảnh hưởng đến việc tiêu thụ thực phẩm, chẳng hạn tại sao tự mang theo túi đựng hàng khi đi siêu thị thực phẩm lại khuyến khích chúng ta mua nhiều đồ ăn vặt hơn; tại sao xem tivi ảnh hưởng đến lượng thức ăn nạp vào; những gì chúng ta thấy và nghe được thay đổi hương vị thức ăn như thế nào.

Sách cũng tiết lộ các kỹ thuật hữu dụng để cải thiện trải nghiệm của chúng ta với thực phẩm, ví dụ như mùi hương có thể giúp kiềm chế cơn thèm ăn và mẹo dự tiệc buffet mà không ăn quá nhiều.

Giải mã khẩu vị cho thấy mối quan hệ của chúng ta với thực phẩm là một công thức phức tạp, trong đó các thành phần - hương vị, tính cách và cảm xúc - kết hợp tinh tế để ăn uống là một khoái lạc của cuộc sống.

Sách cũng tiết lộ nhiều sự thật bất ngờ về thực phẩm: Có ai ngờ nhãn dán thực phẩm “tốt cho sức khỏe” không hề chứa ít calo, hoặc “không béo” thực chất nghĩa là tăng hàm lượng đường? Những sự thật bất ngờ này hoàn toàn không có lợi cho chế độ ăn uống lành mạnh, đừng nói để ăn kiêng!

Đan xen những phát hiện thú vị và những sự thật hấp dẫn, Giải mã khẩu vị cho người đọc chúng ta nghiệm ra cách phù hợp với bản thân để có thể ăn uống ngon lành mà vóc dáng khỏe mạnh.

Trong cuốn sách này, bạn sẽ gặp gỡ rất nhiều người mà trải nghiệm của họ trong việc ăn uống cho thấy tất cả chúng ta đều có mối quan hệ phức tạp và đa tầng với thực phẩm, bao gồm một người siêu kén ăn, một người đàn ông mất khứu giác, một người nếu không ăn cơm thì không thấy no, và một nhà khoa học chính trị thành đạt buộc phải từ bỏ chế độ ăn uống của mình vì công việc gian khổ.

Chúng ta sẽ biết mùi hương làm thay đổi vị món ăn ra sao, âm nhạc và màu sắc thay đổi cảm nhận của chúng ta về rượu thế nào, những ảo ảnh thị giác có thể quyết định cả việc chúng ta lấy bao nhiêu thức ăn vào đĩa và chúng ta ăn nhanh cỡ nào, và lý do trên máy bay rất nhiều người gọi nước ép cà chua.

Giải mã khẩu vị giúp bạn hiểu biết đầy đủ hơn về động cơ ăn uống của chính mình. Nguồn: nutrifitdubai.

Khẩu vị và cảm xúc

Trong Giải mã khẩu vị, tác giả sẽ giải thích cách thức khẩu vị và cảm xúc của chúng ta đan cài vào nhau: tại sao ăn đồ ngọt có thể khiến ta tử tế hơn, chứng trầm cảm có thể khiến nho có vị chua hơn, và vị đắng có thể làm thay đổi quan điểm đạo đức của chúng ta.

Hành vi của chúng ta thay đổi theo thứ chúng ta ăn, chẳng hạn như, mua thực phẩm hợp đạo đức, ví dụ như thực phẩm hữu cơ, có thể khiến chúng ta thay đổi cách cư xử với người khác, cũng như ngược lại hành vi của chúng ta có thể thay đổi chuyện ăn uống của chúng ta, ví dụ tại sao mang theo túi đựng hàng đi siêu thị lại dẫn tới lấy nhiều túi khoai tây chiên và bánh quy cho vào xe đẩy mua hàng.

Chúng ta sẽ khám phá thời gian trong ngày, tuổi tác, mức hormone, tâm trạng, hoạt động thể chất, tính cách, và những niềm tin của chúng ta, cùng những chất kích thích và đồ uống có cồn mà ta nạp vào, có thể tác động lên cảm nhận thực phẩm, khiến ta thèm ăn gì và ăn bao nhiêu, và thậm chí là liệu có phải vì thế mà chúng ta tăng cân hay không.

Cuốn sách này cũng nói về việc mỗi người chúng ta - từ người chay mặn đều thưởng thức tới ăn chay nghiêm ngặt - đều mang theo thế mạnh và điểm yếu khác nhau đến bàn ăn, và tại sao nền văn hóa và môi trường trong thế kỷ 21 lại đặt ra những thách thức mà trước giờ con người chưa từng đối mặt.

Giải mã khẩu vị sẽ đưa bạn qua hành trình cảm quan, khoa học, và tự khám phá giúp bạn chìm đắm trong cách thức tâm lý học, thần kinh học, và sinh lý học định hình, tác động lên mối quan hệ cá nhân với thực phẩm, cũng như thức ăn làm thay đổi mối quan hệ của chúng ta với bản thân, xã hội, và với nhau như thế nào.

Với những kiến thức đó, bạn đọc ở mọi lứa tuổi, từ các bạn học sinh sinh viên, các ông bố bà mẹ bỉm sữa, những người trưởng thành luôn tất bật với công việc đôi khi quên bữa ăn của mình đến những người lớn tuổi ăn uống chậm, khó khăn hơn ngày trẻ sẽ hiểu rõ hơn tại sao và thế nào mà giác quan, tâm trí và môi trường hòa quyện thành trải nghiệm ăn uống của chúng ta, và cách để việc ăn uống luôn khiến chúng ta thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Hiểu biết đầy đủ hơn về động cơ ăn uống của chính mình, bạn đọc sẽ tận hưởng mối quan hệ hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và thỏa mãn hơn với thức ăn có mặt trên thế giới này.