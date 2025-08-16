'Yêu thật lòng': Sự thật về chuyện tình Johnny Depp và Amber Heard

Nhiều tình tiết chưa kể về vụ ly hôn tai tiếng nhất Hollywood được hé lộ trong cuốn sách mới “Hollywood Vampires”, theo News Australia.

Ảnh: AAP.

Đã gần một thập kỷ trôi qua từ khi Amber Heard lần đầu đệ đơn ly hôn Johnny Depp, một trong những cuộc chia tay được bàn tán xôn xao nhất lịch sử Hollywood.

Trong loạt tranh cãi gay gắt sau đó, cả hai đều cáo buộc nhau về các hành động bạo lực và nghiện ngập, thậm chí còn những câu chuyện giật gân về việc Depp tự cắt đứt ngón tay mình để viết nguệch ngoạc lên gương. Trong khi đó, Heard bị cáo buộc tiểu tiện trên giường ngủ (lỗi này được Heard giải thích là do chó của họ, hai chú chó Yorkshire cỡ nhỏ Pistol và Boo).

Ảnh: Amazon.

Những chi tiết gây sốc này cùng nhiều điều khác đã được các nhà báo Kelly Loudenberg và Makiko Wholey tìm hiểu rõ. Và giờ đây, họ sẽ mổ xẻ chúng trong cuốn sách mới: Hollywood Vampires: Johnny Depp, Amber Heard And The Celebrity Exploitation Machine của HarperCollins.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News Digital, Loudenberg cho biết đã có một tình yêu đích thực giữa cặp đôi này trước khi vụ ly hôn trở thành một cơn sốt truyền thông.

Nữ tác giả chia sẻ: “Chúng tôi đã cố gắng đưa điều đó vào câu chuyện. Chúng tôi cảm thấy họ đã có một tình yêu đích thực dành cho nhau. Có một sự kết nối đặc biệt giữa họ, điều càng khiến câu chuyện trở nên bi thảm và buồn bã hơn”.

Sự bắt đầu như mơ

Đồng tác giả của bà, Wholey, cũng nói thêm: “Tình cảm chân thực và sự quay lưng hoàn toàn có lẽ là lý do khiến câu chuyện lại bùng nổ đến vậy. Dường như họ thực sự đã yêu nhau trong một khoảng thời gian. Nhưng mối tình đó được đặt trong Hollywood, nơi những mưu đồ làm méo mó mọi thứ. Thật khó để tìm thấy tình yêu lâu dài ở một nơi vô vọng”.

Khởi đầu câu chuyện tình yêu của họ là một mô típ kinh điển của Hollywood. Trong đó, một nam diễn viên lớn tuổi nổi tiếng phải lòng bạn diễn trẻ hơn mình rất nhiều. Depp, hiện 62 tuổi, và Heard, 39 tuổi, đã gặp nhau tại trường quay bộ phim The Rum Diary năm 2011.

Họ kết hôn vào năm 2015 trên hòn đảo riêng của Depp ở Bahamas, nơi họ tận hưởng một bữa tiệc thân mật với bữa tối, tiệc khiêu vũ và có cả chất kích thích cùng những người thân yêu nhất. Con trai của Depp, Jack, có mặt tại tiệc cưới, nhưng con gái, diễn viên Lily-Rose, đã từ chối tham dự.

Diễn biến kiện tụng của cặp đôi tốn không ít giấy mực của báo giới. Ảnh: News Au.

Đến bê bối "xé rách mặt mũi"

Mười lăm tháng sau, Heard đệ đơn ly hôn. Heard đưa ra hàng loạt lời chỉ trích, thậm chí khiến cuộc chiến pháp lý của nhà Brangelina trở nên vẫn còn tốt đẹp chán trong mắt công chúng.

Depp thua vòng đầu tiên khi một thẩm phán đánh giá 12 trong 14 sự việc Depp bị cáo buộc hành hung Heard, đã xảy ra. Phán quyết này dẫn đến việc ngôi sao Cướp biển vùng Caribe bị sa thải khỏi phần phim ăn theo Harry Potter, Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore.

Nam diễn viên người Mỹ sau đó kiện Heard đòi 77 triệu USD vì một bài xã luận bà viết trên tờ The Washington Post, trong đó bà tự nhận mình là nạn nhân của bạo lực gia đình. Heard đã kiện ngược lại, yêu cầu bồi thường 154 triệu USD đối với Depp.

Bồi thẩm đoàn vụ kiện này đã đứng về phía Depp, phán quyết ông được bồi thường thiệt hại hơn 23 triệu USD . Nhưng ông cũng bị kết tội phỉ báng Heard thông qua luật sư của mình, và bị buộc phải trả ba triệu USD.

Phiên tòa này được phát sóng trực tiếp. Tình cũ của Deep, nữ diễn viên Ellen Barkin có mặt tại phiên toà và những tin nhắn riêng tư của Depp với Paul Bettany, người dùng thuốc kích thích cùng Deep, cũng được chia sẻ công khai.

Vụ kiện này thu hút đến mức có rất đông khán giả tụ tập bên ngoài tòa án mỗi ngày. Một số người thậm chí còn đến sớm hàng giờ để xếp hàng cho một vị trí tốt bên trong phòng xử án.

Trong quá trình đưa ra bằng chứng tại toà, Heard đã nói về việc bà trở thành tâm điểm: "Tôi bị quấy rối, làm nhục, đe dọa mỗi ngày. Ngay cả việc bước vào phòng xử án này, ngồi đây trước cả thế giới, trải qua khoảng thời gian tồi tệ nhất của cuộc đời để nói những điều tôi đã trải qua, đã từng làm tôi nhục nhã. Người ta muốn giết tôi và họ nói với tôi điều đó hàng ngày.”

Heard hiện không còn xuất hiện trước công chúng. Bà đã chuyển đến Tây Ban Nha để nuôi ba đứa con bà sinh ra một mình. Ngược lại, Depp đang trên đà trở lại.

Bộ phim Hollywood lớn đầu tiên của ông kể từ sau phiên tòa, Day Drinker, cùng với bạn diễn Penelope Cruz trong Cướp biển, đang trong quá trình sản xuất.

Tuy nhiên, khi tên tuổi từng lấp lánh của ông đã bị hoen ố, vẫn còn phải chờ xem sự trở lại của Depp sẽ ra sao.