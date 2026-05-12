'Yêu nữ' đã khác

Điều đáng sợ nhất ở "The Devil Wears Prada 2" không còn là Miranda Priestly mà là việc ngay cả Miranda Priestly cũng không thể kiểm soát tương lai ngành mà bà đã cả đời theo đuổi.

Bộ ba diễn viên của The Devil Wears Prada 2.

Hai mươi năm trước, The Devil Wears Prada xuất hiện như một bộ phim hài châm biếm về thời trang, nơi những cô gái trẻ chen chân vào thế giới tạp chí bóng bẩy ở Manhattan và học cách tồn tại dưới quyền lực lạnh lùng của Miranda Priestly. Nhưng ở phiên bản hậu truyện năm 2026, bộ phim không còn đơn thuần kể về thời trang nữa.

The Devil Wears Prada 2 kể về một thứ đang dần biến mất, đó là quyền lực văn hóa của báo in, giấc mơ nghề nghiệp của thế hệ millennial và cảm giác mất phương hướng của những người từng tin rằng chỉ cần làm việc đủ chăm chỉ là sẽ được tưởng thưởng.

Điều khiến The Devil Wears Prada 2 trở nên thú vị nằm ở chỗ bộ phim không cố gắng tái tạo hoàn toàn tinh thần của phần đầu. Thay vì tiếp tục say sưa nói về những thế giới hào nhoáng, bộ phim nhìn vào mặt sau của ngành công nghiệp sáng tạo với sự co rút của các tòa soạn, áp lực traffic và cảm giác kiệt sức của một thế hệ từng có những năm tháng được sống trong sự ngưỡng mộ của người khác vì họ sở hữu một… công việc mơ ước.

Phim chạm đúng tâm lý của thế hệ millennial, những người từng lớn lên với niềm tin rằng làm việc cực đoan, hy sinh đời sống cá nhân sẽ giúp họ bước vào tầng lớp tinh hoa sáng tạo.

Khi thế hệ millennial nhận ra giấc mơ nghề nghiệp không còn như cũ

Bản phim năm 2006 ra đời trong giai đoạn hoàng kim của thời đại tạp chí in. Khi ấy, làm việc ở một tạp chí thời trang không chỉ là một công việc mà còn là biểu tượng của địa vị văn hóa. Vogue, Vanity Fair hay Harper’s Bazaar là niềm mơ ước, biểu tượng thành công, quyết định thẩm mỹ trong ngành sáng tạo.

Nhưng phần tiếp theo đặt các nhân vật vào một thế giới hoàn toàn khác khi những influencer (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) đã lên ngôi hơn bao giờ hết.

Miranda Priestly giờ không còn đối đầu với những cô trợ lý vụng về nữa. Thứ bà phải đối đầu là TikTok, AI, branded content và sự suy giảm ảnh hưởng của báo in. Quyền lực của Miranda không biến mất hoàn toàn, nhưng cũng không còn tuyệt đối như trước. Bộ phim cho thấy rõ cảm giác của một thế hệ biên tập viên truyền thống đang phải thích nghi với thời đại mà xu hướng có thể được tạo ra chỉ từ một video ngắn trên mạng xã hội.

Phim chạm đúng tâm lý của thế hệ millennial, những người từng lớn lên với niềm tin rằng làm việc cực đoan, hy sinh đời sống cá nhân sẽ giúp họ bước vào tầng lớp tinh hoa sáng tạo. Nhưng thời đại giờ đã khác.

Andy Sachs trong phần 2 không còn là cô gái trẻ bước vào Manhattan với ánh mắt tò mò. Cô trở thành hình ảnh của một lớp lao động sáng tạo đã trưởng thành nhưng bắt đầu hoài nghi về ý nghĩa của “dream job”. Andy thành công hơn, giàu kinh nghiệm hơn, nhưng cũng mệt mỏi hơn. Điều khiến nhân vật này có chiều sâu nằm ở cảm giác cô hiểu rõ hệ thống mình đang phục vụ nhưng không còn chắc rằng bản thân còn tin vào nó.

Điều này khiến The Devil Wears Prada 2 gần với một bộ phim về khủng hoảng lao động sáng tạo hơn là một bộ phim hài về thời trang truyền thống.

Anne Hathaway có màn thể hiện ấn tượng.

Thời trang vẫn hào nhoáng, nhưng quyền lực đã đổi chủ

Nếu phần đầu xem thời trang như một thế giới tinh hoa và mê hoặc, The Devil Wears Prada 2 nhìn thời trang như một ngành công nghiệp đang thay đổi nhờ công nghệ, dữ liệu và mạng xã hội.

Bộ phim không còn tôn vinh những biên tập viên thời trang như trung tâm quyền lực tuyệt đối. Thay vào đó, tác phẩm cho thấy quyền lực văn hóa đang dịch chuyển sang các nền tảng số, người tạo nội dung và các hệ thống vận hành dựa trên thuật toán.

Chính vì thế, Miranda Priestly trong hậu truyện được miêu tả khác một cách đáng kể. Nếu Miranda năm 2006 là hiện thân của gatekeeping, tức là người giữ cổng khi bà có thể quyết định ai được bước vào thế giới thời trang và ai không. Miranda của 2026 lại giống một biểu tượng quyền lực cũ đang cố duy trì phẩm giá trong thời đại mà bất kỳ influencer tuổi teen nào cũng có thể tạo ra xu hướng toàn cầu chỉ sau một đêm.

Diễn xuất của Meryl Streep vì thế cũng thay đổi. Bà không còn xây dựng Miranda hoàn toàn lạnh lùng. Nhân vật lần này ít bùng nổ hơn nhưng cô độc hơn. Cái hay trong diễn xuất của Streep nằm ở sự tiết chế trong ánh mắt, khoảng lặng và cảm giác mệt mỏi của một người hiểu rằng thế giới từng thuộc về mình đang thay đổi quá nhanh.

Anne Hathaway cũng mang đến một Andy Sachs giàu chiều sâu hơn nhiều so với phần trước. Hathaway "chơi" nhân vật bằng cảm giác kiệt sức rất đặc trưng của tầng lớp lao động sáng tạo hậu thập niên 2010, nghĩa là thành công nhưng không chắc hạnh phúc, hiểu luật chơi nhưng không còn chắc mình muốn tiếp tục chơi.

Trong khi đó, Emily Blunt gần như trở thành hiện thân của kiểu phụ nữ thích nghi hoàn hảo với thời đại mới. Cô nhanh nhạy, chiến lược và thực dụng hơn cộng sự. Emily không còn chỉ là một nhân vật như thể gây cười và chỉ để làm giảm không khí căng thẳng của phim mà đã trở thành biểu tượng cho tinh thần thích nghi trong ngành công nghiệp sáng tạo hiện đại.

Điều đáng chú ý là thời trang trong phim vẫn cực kỳ hấp dẫn. Những bộ phim trang phục tiếp tục được sử dụng như một công cụ kể chuyện mạnh mẽ. Nhưng khác với phần đầu, quần áo giờ không chỉ biểu thị địa vị hay gu thẩm mỹ mà còn phản ánh khả năng sinh tồn trong một ngành công nghiệp thay đổi quá nhanh, nơi hình ảnh cá nhân trở thành một phần của chiến lược nghề nghiệp.

Có lẽ vì thế mà The Devil Wears Prada 2 gây cộng hưởng mạnh hơn với những khán giả đã trưởng thành, cùng với phần phim đầu tiên. Bộ phim không còn mang lại sự lấp lánh của giới thời trang và văn hóa tạp chí nữa. Tác phẩm đã chuyển sang bán cảm giác tiếc nuối về một thời đại mà nhiều người từng nghĩ sẽ tồn tại mãi mãi.

Và trong phần hậu truyện này, điều đáng sợ nhất không còn là Miranda Priestly. Mà là việc ngay cả Miranda Priestly cũng không thể kiểm soát tương lai của ngành mà bà đã cả đời theo đuổi và tôn thờ.