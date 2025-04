Yêu cầu loại bỏ tài khoản ngân hàng không chính chủ

Nhằm ngăn chặn tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, Thủ tướng yêu cầu các ngân hàng loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản có thông tin sai lệch.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh phòng ngừa, xử lý hoạt động sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Xuân Sang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công điện được phát đi trong bối cảnh tình trạng lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây thiệt hại lớn cho người dân và doanh nghiệp.

Cảnh báo tài khoản có giao dịch bằng địa chỉ IP nước ngoài

Tại Công điện này, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo hệ thống các ngân hàng thương mại cùng các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán loại bỏ tài khoản không chính chủ, tài khoản có thông tin sai lệch.

Các nhà băng và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cũng có trách nhiệm khẩn trương kiểm tra, đối chiếu xác thực sinh trắc học người đại diện hợp pháp đối với các giao dịch trực tuyến của tài khoản doanh nghiệp; triển khai giải pháp kỹ thuật để phát hiện, phân loại, cảnh báo các tài khoản có giao dịch bằng địa chỉ IP tại nước ngoài.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu NHNN chịu trách nhiệm chỉ đạo trong việc tổ chức kết nối thông tin, dữ liệu về tài khoản (cá nhân, doanh nghiệp) với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực, phòng ngừa tội phạm.

Các tổ chức tín dụng, ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải phối hợp Bộ Công an kết nối hệ thống, tiếp nhận thông tin về danh sách tài khoản, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật để cảnh báo cho khách hàng khi thực hiện giao dịch, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn thiệt hại xảy ra.

Ngoài ra, các đơn vị này cũng cần kết nối hệ thống tiếp nhận, trả lời yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản điện tử để tiết kiệm nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xử lý SIM thông tin chưa đầy đủ

Cũng tại Công điện này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng hoạt động phạm tội, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là trong giai đoạn sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương (không tổ chức công an cấp huyện).

Bộ Công an cũng phải phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các nội dung, trang web, đường dẫn, ứng dụng, hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng liên quan đến hoạt động lừa đảo, cuộc gọi, tin nhắn nghi vấn lừa đảo, nhất là các cuộc gọi từ nước ngoài, cuộc gọi sử dụng công nghệ VoIP, ứng dụng OTT...

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng cần chỉ đạo các lực lượng tổ chức trinh sát, giám sát, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, nắm chắc tình hình trên không gian mạng để kịp thời có biện pháp đối phó với các hoạt động ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, Bộ phải chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở, khu vực rừng núi, sông ngòi.… để tăng cường giám sát và phát hiện các hành vi vượt biên trái phép...

Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với NHNN có phương án đối khớp thông tin chủ tài khoản, người đại diện hợp pháp với thông tin chủ thuê bao di động theo số điện thoại di động đã đăng ký trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán, ví điện tử.

Bộ này còn phải chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông thực hiện xác thực, lưu giữ, sử dụng thông tin thuê bao viễn thông và xử lý SIM có thông tin thuê bao viễn thông chưa đầy đủ, không chính xác theo quy định.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ nắm bắt, phát hiện doanh nghiệp sau khi được thành lập không phát sinh hoạt động kinh doanh thực tế; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xác thực thông tin người đại diện pháp luật và người được ủy quyền, “làm sạch” dữ liệu về thông tin doanh nghiệp...