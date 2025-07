Yêu cầu kỳ lạ của Diddy

Theo The Sun, Jane Rosenberg - nữ họa sĩ làm nhiệm vụ phác họa phòng xử án (courtroom sketch artist) nhiều năm chia sẻ trải nghiệm bản thân khi tiếp xúc Sean “Diddy” Combs. Xuyên suốt phiên tòa, các thiết bị ghi hình như máy quay, máy ảnh đều không được sử dụng. Để biết chuyện gì đang diễn ra trong phiên tòa, công chúng chỉ có thể dựa vào những bản phác thảo do Jane Rosenberg thực hiện.

Trong một phiên tòa diễn ra tháng trước, Diddy quay sang lẩm bẩm điều gì đó với Jane. Khi hỏi lại, nữ họa sĩ cho biết ông trùm nhạc rap muốn bản thân trông mềm mại hơn, theo People. "Ông ấy nói rằng tôi khiến ông trông giống như một con gấu túi koala", cô nhớ lại.

Cuối ngày, Jane tình cờ gặp gia đình Diddy trong thang máy và đôi bên có cuộc trò chuyện vui vẻ: "Họ cảm ơn tôi vì đã là một người nghệ sĩ có tâm". Đáp lại, cô nói: "Hôm nay, Diddy bảo tôi vẽ ông ấy giống một con gấu túi koala và mọi người bắt đầu cười khúc khích”.

Thực tế, Jane cho biết ban đầu rất khó để khắc họa ông trùm nhạc rap này và phải mất một thời gian để làm quen. "Ông ấy không phải là người dễ để vẽ. Ông ấy có vẻ ngoài khác thường, không giống chút nào so với trước đây", cô tiết lộ.

Được biết, Jane cũng là họa sĩ phác họa tại phiên tòa xét xử Diddy vào năm 2001. Thời điểm đó, ông trùm nhạc rap được tuyên trắng án về mọi cáo buộc liên quan đến vụ xả súng ở hộp đêm khiến ba người bị thương.

Dành 45 năm vẽ phác thảo cho hàng loạt vụ án, Jane Rosenberg chia sẻ từng nhận không ít lời nhận xét từ các bị cáo. Với Jane Rosenberg, việc vẽ người nổi tiếng là một công việc đầy thách thức vì công chúng đều biết diện mạo của họ.

Kỷ niệm khó quên nhất là năm 2015 trong phiên điều trần về Deflategate - vụ bê bối NFL mà Tom Brady bị cáo buộc sử dụng bóng bầu dục bơm hơi quá mức để giành lợi thế. Theo đó, bức phác họa ngôi sao bóng bầu dục vấp phản ứng dữ dội, thậm chí một số kẻ quá khích đe dọa lấy mạng cô. Khi thực hiện bức phác họa vào thời điểm đó, Jane không sử dụng mạng xã hội và không biết Tom Brady là ai.

