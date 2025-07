Phim Hollywood có Ngô Thanh Vân nhận điểm thấp thê thảm

"The Old Guard 2" nhận nhiều đánh giá tiêu cực. Phim có số điểm thấp trên các trang đánh giá điện ảnh.

The Old Guard 2 - bộ phim Hollywood có sự góp mặt của Ngô Thanh Vân - chính thức ra mắt khán giả toàn cầu vào ngày 2/7. Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày, tác phẩm đã vấp phải loạt phản hồi tiêu cực, nhận điểm số thấp đáng báo động trên các chuyên trang đánh giá điện ảnh.

Cụ thể, trên Rotten Tomatoes, The Old Guard 2 chỉ đạt 24% từ giới phê bình; điểm Audience Score cũng chỉ dừng lại ở mức 42%, cho thấy cả khán giả đại chúng không mấy hài lòng.

Với Metacritic, phim nhận được số điểm 47/100, thuộc nhóm "dưới trung bình". Còn trên IMDb, The Old Guard 2 hiện dừng ở mức 5,5/10, với chủ yếu là các phản hồi tiêu cực.

Nhiều cây bút phê bình nổi tiếng đã có những nhận xét thẳng thắn về chất lượng phim. Julian Roman (MovieWeb) cho rằng: “Dù có nhiều cảnh hành động mượt mà và ngân sách lớn tạo cảm giác ấn tượng, nhưng vẫn không thể cứu nổi một cốt truyện kém và một phản diện thất vọng”.

Màn trình diễn của Ngô Thanh Vân nhận phản hồi tích cực. Ảnh: Netflix.

Trang IndieWire cũng bày tỏ sự thất vọng, cho rằng bộ phim bị kể theo cách quá vội vã. "The Old Guard 2 không dành đủ thời gian để đào sâu vào mối quan hệ giữa các nhân vật. Những cảm xúc như tình bạn, sự gắn bó lâu dài hay xung đột nội tâm đều chỉ được lướt qua, khiến phim thiếu đi chiều sâu và cảm giác đồng cảm mà phần đầu từng làm tốt", người đại diện trang viết trên IMDb.

Benjamin Lee của The Guardian cho rằng phim lại bị kể theo cách vội vã, như đang hoảng loạn để kết thúc mọi thứ, dẫn đến câu chuyện thiếu chiều sâu, rối rắm và phát triển nhân vật yếu. Anh ví phần hai này như “một cú đâm chí mạng, khiến thương hiệu sụp đổ nhanh chóng".

David Rooney từ The Hollywood Reporter đánh giá đạo diễn Victoria Mahoney đã làm tròn vai trong việc dẫn dắt phim, nhưng vẫn thiếu điểm nhấn. Phim không có sự bùng nổ hay nét hấp dẫn cần có của một tác phẩm hành động lớn.

Trong khi đó, cây bút Owen Gleiberman của Variety cho rằng The Old Guard 2 nhận định phần hai yếu hơn nhiều so với phần đầu, bởi dù có nhiều pha hành động nhưng lại nhạt nhẽo và thiếu kịch tính. Trong khi đó, mạch phim lại tập trung quá nhiều vào lời thoại thay vì mang đến cảm giác giải trí thực thụ.

Sau 5 năm, The Old Guard 2 - phần tiếp theo của loạt phim về những chiến binh bất tử - chính thức trở lại trên Netflix. Lần này, nhóm nhân vật chính tiếp tục đối mặt với mối đe dọa mới khi bí mật về năng lực trường sinh bị săn lùng bởi một tổ chức bí ẩn. Trong khi đó, Quỳnh (Ngô Thanh Vân) - người từng bị giam cầm suốt hàng thế kỷ - tái xuất với nỗi oán hận, cho rằng mình bị đồng đội phản bội, từ đó khởi đầu hành trình báo thù.

Trong phim, diễn xuất của Ngô Thanh Vân được đánh giá tích cực. Nhân vật Quỳnh lần này được trao nhiều đất diễn hơn, mang theo mạch cảm xúc phức tạp như thù hận, dằn vặt và khát vọng báo thù sau hàng thế kỷ bị giam cầm. Ngô Thanh Vân tạo được dấu ấn riêng, đặc biệt trong cuộc đối đầu căng thẳng với Andy (Charlize Theron). Dù vậy, trong một tổng thể kịch bản rối rắm, phần thể hiện của cô vẫn không đủ sức cứu bộ phim khỏi sự mờ nhạt.