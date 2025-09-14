Yến Nhi, Thu Trà vào top 5 Miss Grand Vietnam 2025

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra vào tối 14/9 tại TP.HCM với sự góp mặt của 35 thí sinh.

Sau hành trình kéo dài hơn một tháng, chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra vào tối 14/9 tại TP.HCM. Trải qua các vòng thi phụ thuộc khuôn khổ cuộc thi, 35 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành phố chính thức bước vào cuộc đua tranh giành vương miện hoa hậu, á hậu.

Sân khấu chung kết Miss Grand Vietnam năm nay được dàn dựng trong khuôn viên một khách sạn ở TP.HCM. So với các năm, khu vực diễn ra đêm thi gồm sân khấu và khán giả đều chật hơn.

Số lượng người đẹp góp mặt trong đêm chung kết cũng ít hơn năm ngoái. Chất lượng thí sinh lẫn hiệu ứng cuộc thi đều giảm nhiệt sâu.

Màn đồng diễn sôi động đến từ Quế Anh và dàn thí sinh Miss Grand Vietnam 2025.

Vào lúc 19h, đêm chung kết chính thức diễn ra bằng màn đồng diễn sôi động đến từ Hoa hậu Quế Anh và 35 người đẹp. Sau đó, top 20 được gọi tên gồm Đỗ Thị Tường Vi (TP.HCM); Tống Thị Lan Anh (Ninh Bình); Nguyễn Hồng Ngân (TP.HCM); Ngô Thái Ngân (Vĩnh Long); Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau); Bùi Thu Thủy (Hưng Yên); La Ngọc Phương Anh (An Giang); Nguyễn Thị Kiều My (Tây Ninh); Văn Minh Trúc (Lâm Đồng); Mlô H Senavii (Đắk Lắk); Nguyễn Thị Hồng (Hải Phòng); Lily Chen (Tây Ninh); Phạm Yến (TP.HCM); Nguyễn Phương Hoa (TP.HCM); Đinh Y Quyên (Gia Lai); Phan Như Thùy (Đà Nẵng); Nguyễn Thị Kim Anh (Hưng Yên); Phạm Khánh Ngân (Đồng Nai); Lê Thị Thu Trà (Nghệ An); Nguyễn Thị Yến Nhi (Đắk Lắk).

Các thí sinh kể trên đều là những người đẹp được đánh giá nổi bật tại cuộc thi. Top 20 sau đó có màn trình diễn áo tắm, khoe hình thể gợi cảm và khả năng catwalk.

Dàn thí sinh trình diễn áo tắm, khoe hình thể gợi cảm.

Top 15 nhanh chóng được xướng lên bởi người dẫn chương trình, gồm: Mlô H Senavii, Hồng Ngân, Kiều My, Như Thùy, Kim Anh, Phương Anh, Phương Hoa, Khánh Ngân, Văn Minh Trúc, Đinh Y Quyên, Thu Trà, Thu Ngân, Yến Nhi, Thu Thủy, Nguyễn Thị Hồng.

Ở khoảnh khắc đọc tên top 15, MC Tuấn Ngọc gặp sự cố đọc sót tên của người đẹp Thu Ngân. Sự cố sau đó gây bàn luận trên một số diễn đàn về fan sắc đẹp. Trong suốt hành trình làm host chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, Tuấn Ngọc cũng dẫn dắt thiếu mượt mà, phụ thuộc vào kịch bản.

Top 10 gồm những người đẹp: Như Thùy, Mlô H Senavii, Thu Thủy, Đinh Y Quyên, Kiều My, Phương Anh, Yến Nhi, Thu Trà, Thu Ngân, Uyên Phương bước vào phần thuyết trình về chủ đề hòa bình.

Thí sinh Lan Ngọc Phương Anh giành giải thí sinh có màn thuyết trình hay nhất. Cô cũng là người đẹp đầu tiên ghi tên vào top 5. 4 cô gái còn lại gọi tên Yến Nhi, Thu Ngân, Thu Trà, Đinh Y Quyên.

Trước đêm chung kết, một số gương mặt nổi bật nhất, được dự đoán tiến sâu, gồm Yến Nhi, Thu Trà, Thu Thủy, Đinh Y Quyên, Phương Hoa...

Cô gái giành vương miện sẽ đại diện Việt Nam góp mặt tại Miss Grand International 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 10 ở Thái Lan.