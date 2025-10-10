Yến Nhi không lọt top 20 dự đoán

Yến Nhi không nằm trong top 20 gương mặt nổi bật nhất Miss Grand International 2025 do chuyên trang Missosology dự đoán.

Trong bài đăng đánh giá 20 gương mặt nổi bật nhất Miss Grand International 2025 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế của chuyên trang Missosology mới đây, người đẹp Kosovo - Brikena Selman dẫn đầu.

Brikena Selmani (25 tuổi) đang học tại trường Luật. Cô sở hữu chiều cao 1,8 m với nét đẹp quyến rũ, gợi cảm. Cách đây ít ngày, video cô tạo dáng trên thảm đỏ của Miss Grand International 2025 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế gây chú ý. Việc người đẹp này lôi kéo thí sinh khác khi cùng tạo dáng trên thảm đỏ vướng tranh luận. Không ít khán giả cho rằng người đẹp này làm lố.

Yến Nhi chưa bứt phá tại Miss Grand International 2025 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Ảnh: MGI.

4 đại diện tiếp theo trong top 5 do chuyên trang Missosology đánh giá là Indonesia, Peru, Zambia, Venezuela. Top 20 còn một số thí sinh đến từ Brazil, Spain, Mexico, Myanmar, Pháp… Yến Nhi không có mặt trong bảng xếp hạng này.

Có thể thấy từ đầu cuộc thi tới giờ, Yến Nhi không quá nổi trội. Cô gặp bất lợi về khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Chưa kể, Yến Nhi cũng không được lòng khán giả quê nhà bởi lộ phát ngôn nhạy cảm trong livestream của bạn cùng phòng. Trước đó, lượng bình chọn của cô qua hệ thống trả phí tại cuộc thi ở mức 0%.

Yến Nhi vừa cùng các thí sinh trải qua một số phần thi phụ, gần nhất là trình diễn bikini. Ngoài ra, BTC cuộc thi cũng khởi động hạng mục Country’s Power of the Year (Vòng 1) thông qua hình thức bình chọn trên fanpage chính thức của Miss Grand International 2025. Fanpage Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cũng chia sẻ bài đăng kêu gọi khán giả bình chọn cho Yến Nhi. Yến Nhi đang nằm trong số thí sinh có lượt tương tác cao nhất.

Trong ngày 10/10, Yến Nhi và dàn thí sinh bước vào vòng thi phỏng vấn kín với giám khảo.

Năm nay, Miss Grand International 2025 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế có sự tranh tài của 77 người đẹp. Theo ông Nawat, tiêu chí đầu tiên của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là phải đẹp. “Chúng tôi sẽ đưa họ đi biểu diễn ở nước ngoài, vì vậy họ phải xinh đẹp. Các cô gái xuất hiện để cho mọi người thấy rằng, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế thật xinh đẹp. Cô ấy phải đẹp ở bất cứ nơi nào cô ấy đến. Ngoài ra, cô ấy phải thông minh, ăn nói lưu loát và có tính cách tốt”, ông Nawat cho biết. Chung kết cuộc thi diễn ra vào 18/10 tại Thái Lan.