Yamal có bạn gái mới?

Chuyện tình cảm của tiền đạo Lamine Yamal tiếp tục thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông châu Âu.

Lily Rowland vướng tin đồn tình cảm với Yamal.

Lần này, cái tên được nhắc đến là Lily Rowland, nữ influencer người Anh sở hữu hơn 4 triệu người theo dõi trên Instagram cùng nhiều nền tảng mạng xã hội khác.

Theo chương trình “En todas las salsas”, Lily và Yamal có những tương tác đáng chú ý trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Dù cả hai chưa theo dõi nhau công khai, họ được cho là đã “thả tim” các bài đăng của đối phương. Chi tiết này làm dấy lên nhiều đồn đoán, nhất là khi Lily liên tục xuất hiện tại Barcelona trong vài tuần qua.

Nhà báo Anna Gurgui tiết lộ rằng Lily có quen biết với Nicki Nicole – bạn gái cũ của Yamal, nhưng giữa họ không còn tương tác suốt khoảng một tháng gần đây. Điều này càng khiến cộng đồng mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ hiện tại giữa nàng influencer người Anh và tài năng trẻ của bóng đá Tây Ban Nha.

Lily (trái) mặc áo đấu Barcelona.

Sinh ra tại London, Lily nổi tiếng với các nội dung về thời trang, làm đẹp và du lịch. Từ năm 2020, cô đã hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Dior, YSL, Rabanne, Alo và Victoria’s Secret. Trang cá nhân của Lily thường xuyên cập nhật hình ảnh tại các sự kiện thời trang quốc tế, những chuyến du lịch sang trọng và các buổi gặp gỡ người hâm mộ.

Đáng chú ý, Lily cũng có mối quan hệ với một số gương mặt thân thiết trong nhóm bạn của Yamal, bao gồm Javi và Eric Ruiz, hai anh em nổi tiếng trên YouTube.

Dù tất cả mới dừng ở mức đồn đoán, sức hút từ tên tuổi của Yamal cùng tầm ảnh hưởng của Lily trên mạng xã hội đủ để câu chuyện này trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn bóng đá và giải trí. Trong bối cảnh Yamal đang tập trung khẳng định vị thế tại Barcelona, mọi động thái ngoài sân cỏ của anh đều được theo dõi sát sao.

Yamal mặc quần tụt đá bóng Đoạn clip Lamine Yamal thực hiện thử thách đá penalty cách đây ít hôm ở giải Kings League do Gerard Pique sáng lập đang gây sốt mạng xã hội.