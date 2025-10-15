Thông điệp của Tim Cook

Bất chấp căng thẳng thuế quan từ Mỹ và nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chuyến thăm của CEO Tim Cook chứng minh Trung Quốc vẫn là “át chủ bài” và ưu tiên đầu tư chiến lược không thể thiếu đối với Apple.

Ông Tim Cook (giữa), cùng Kasing Lung (trái) và Wang Ning, nhà sáng lập Pop Mart. Ảnh: Pop Mart

Giám đốc điều hành (CEO) của Apple, ông Tim Cook, đã cam kết tăng cường đầu tư vào Trung Quốc trong chuyến thăm nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp các mức thuế mới lên hàng hóa nhập khẩu, bao gồm cả thiết bị của Apple. Giới chuyên gia nhận định, bất kỳ sắc thuế mới nào cũng có thể tăng chi phí sản xuất và gây sức ép lên biên lợi nhuận của Apple, do phần lớn iPhone vẫn được lắp ráp tại Trung Quốc.

Hôm 15/10, ông Cook gặp Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Li Lecheng, theo thông báo chính thức từ cơ quan này. Bộ trưởng Li đã thúc giục Apple hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp địa phương. Đáp lại, ông Cook khẳng định Apple sẽ thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc.

Trong chuyến thăm Trung Quốc, CEO Tim Cook cam kết Apple sẽ thúc đẩy hợp tác với nước này. Ảnh: ShutterStock.

Trung Quốc hiện vẫn là thị trường lớn nhất của Apple bên ngoài nước Mỹ, đồng thời là trung tâm sản xuất iPhone chính.

Mặc dù Apple đang nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc trong những năm gần đây, bao gồm việc mở rộng sản xuất thiết bị sang Ấn Độ và Việt Nam do lo ngại về thuế quan, công ty vẫn sản xuất phần lớn iPhone tại quốc gia này.

Việc sản xuất chủ yếu được thực hiện thông qua các đối tác lớn như Foxconn và Luxshare. Dù có các động thái dịch chuyển, phần lớn iPhone vẫn cần sự hỗ trợ của các đối tác nêu trên tại Trung Quốc.

Theo Main Street Data, doanh thu của Apple tại Trung Quốc đạt 15,4 tỷ USD trong quý III/2025, cho thấy tầm quan trọng của thị trường này đối với lợi nhuận của công ty.

Bên cạnh đó, Apple cũng cam kết mở rộng sự hiện diện sản xuất tại Mỹ, đồng thời tăng cường năng lực sản xuất ở các khu vực khác. Công ty cũng đang chuẩn bị sản xuất các thiết bị nhà thông minh mới tại Việt Nam nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Tuy nhiên, nỗ lực đa dạng hóa của Apple đang đối mặt với nhiều trở ngại. Đầu năm nay, Foxconn đã điều động hàng trăm kỹ sư Trung Quốc tại các nhà máy iPhone ở Ấn Độ quay về nước, ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực thúc đẩy sản xuất của Apple tại quốc gia Nam Á này.

Sự việc diễn ra sau khi các quan chức ở Bắc Kinh được cho là đã khuyến khích các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương hạn chế chuyển giao công nghệ và xuất khẩu thiết bị sang Ấn Độ và Đông Nam Á. Bloomberg nhận định, đây có thể là một động thái nhằm ngăn cản các công ty dịch chuyển hoạt động sản xuất.