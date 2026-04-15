Xuyên đêm điều tra vụ người đàn ông tử vong trong khu đất vắng

Sáng 15/4, CQĐT Công an Lâm Đồng cho biết đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện trong khu đất vắng.

Trước đó, tối 14/4, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong tại khu đất vắng, ít người qua lại thuộc phường Bình Thuận, Lâm Đồng. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng.

Công an đang khám nghiệm hiện trường, nơi phát hiện anh N.T.P tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Thuận phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và trưng cầu khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Nạn nhân được xác định là N.T.P (SN 1993) có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang. Cơ quan Công an đã liên hệ với người thân của nạn nhân để phối hợp xử lý vụ việc theo quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, thi thể nạn nhân được đưa về Trung tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng để bảo quản, chờ bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện nguyên nhân vụ việc được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.