Truy nã người phụ nữ cầm đầu đường dây lừa đảo hàng chục tỷ đồng

  • Thứ tư, 15/4/2026 09:45 (GMT+7)
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Phạm Thị Hóa (SN 1989; thường trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Thị Hóa là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, hoạt động tại Campuchia. Các đối tượng đóng giả những người đàn ông thành đạt, đẹp trai rồi nhắn tin làm quen với phụ nữ từ khoảng 30 tuổi trở lên, thiếu thốn tình cảm. Sau thời gian nhắn tin qua lại, những kẻ này hứa hẹn tình cảm, tô vẽ tương lai đối với những người phụ nữ.

Quyết định truy nã đối tượng Phạm Thị Hóa.

Khi đã tạo được niềm tin, các đối tượng lừa đảo dụ dỗ những người phụ nữ đầu tư tiền vào ứng dụng kinh doanh để làm ăn với lợi nhuận cao. Với thủ đoạn này, các đối tượng trong đường dây do Hóa cầm đầu đã lừa đảo được hàng chục tỷ đồng của các bị hại.

Ngày 17/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hóa về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 26/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Nếu phát hiện Phạm Thị Hóa ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

Linh Nhi/An ninh thủ đô

    Đọc tiếp

    Cach Cong ty Bankland tao co phieu 'ma' chiem doat tien nha dau tu hinh anh

    Cách Công ty Bankland tạo cổ phiếu 'ma' chiếm đoạt tiền nhà đầu tư

    3 giờ trước 08:34 15/4/2026

    Trong vụ án lừa đảo dưới hình thức đa cấp biến tướng, VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ở phường Cát Lái, TP.HCM), Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1992, ở xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng) và 8 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

