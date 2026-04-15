Cách Công ty Bankland tạo cổ phiếu 'ma' chiếm đoạt tiền nhà đầu tư

Trong vụ án lừa đảo dưới hình thức đa cấp biến tướng, VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ở phường Cát Lái, TP.HCM), Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1992, ở xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng) và 8 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, bị cáo Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo các bị can khác thành lập pháp nhân Công ty CP Tập đoàn Bankland (Công ty Bankland) và đưa ra các thông tin không có thật về các loại hình đầu tư, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, hợp tác đầu tư vào công ty, mua cổ phiếu chưa niêm yết, quảng bá bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép.

Tổng số tiền Vũ Đức Tĩnh và nhóm cá nhân điều hành Công ty Bankland đã huy động của 5.368 nhà đầu tư là 572 tỷ đồng . Sau đó, các bị can không thực hiện theo như cam kết mà chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân.

Bị can Vũ Đức Tĩnh là người đứng ra chỉ đạo hoạt động doanh nghiệp này và giữ vai trò là cố vấn cấp cao của Bạnkland. Bị can đã bàn bạc và thống nhất để Quản Văn Dương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, còn Nguyễn Thị Như giữ chức vụ Tổng giám đốc. Theo thỏa thuận, Tĩnh được hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của công ty.

Bị can Vũ Đức Tĩnh (giữa) và đồng phạm.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng làm rõ Công ty Bankland mới hoạt động được hơn 1 năm, chưa kê khai thuế với cơ quan chức năng và chưa được các cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép cho phát hành cổ phiếu.

Thế nhưng, ngày 1/6/2022, Quản Văn Dương với tư cách là Chủ tịch HĐQT Công ty Bankland ký Thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandexxchange (địa chỉ website: https://banklandexchange.info/).

Đồng thời, thông báo phát hành cổ phiếu của Công ty Bankland (mã cổ phiếu là BLI) với 10.000 tỷ cổ phiếu, tự định giá khởi điểm là 0,0001 USD / cổ phiếu; tạo ra 10 gói trái phiếu từ 100 USD đến 10 triệu USD . Sàn giao dịch sẽ cho các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu BLI giao dịch mua bán cổ phiếu với nhau và sử dụng cổ phiếu BLI để đăng ký mua bất động sản tại sàn giao dịch của Công ty Bankland.

Vũ Đức Tĩnh cùng nhóm bị can trực tiếp điều hành Công ty Bankland còn liên tục ra các chương trình khuyến mại kích cầu nhằm thu hút các nhà đầu tư nộp tiền vào công ty để mua các gói cổ phiếu với các phần thưởng, quà tặng gồm: tặng tiền, tặng vàng, tặng đất, tặng ôtô, xe máy SH, điện thoại iPhone, chuyến du lịch…

Cơ quan truy tố xác định về bản chất đây là một đồng tiền ảo do Công ty Bankland tự tạo ra, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường.

Cáo trạng xác định hoạt động chào bán cổ phiếu này đã vi phạm quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 15 - Luật Chứng khoán năm 2019, quy định về điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Theo quy định, đơn vị chào bán cổ phiếu phải có "Hoạt động kinh doanh của 2 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán". Công ty Bankland cũng không thực hiện đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định tại Điều 16, Điều 18 - Luật Chứng khoán năm 2019 và Điều 125 - Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Với thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022, Vũ Đức Tĩnh, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như đã chiếm đoạt tổng số 15 tỷ đồng của 535 người bị hại.

Xác minh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho thấy, Công ty Bankland chưa đăng ký công ty đại chúng, không đăng ký chào bán, phát hành chứng khoán. Qua tra soát tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xác định, mã cổ phiếu BLI là do Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long phát hành, không phải của Công ty Bankland.

Quá trình điều tra xác định, có 535 bị hại đã mua cổ phiếu của Công ty Bankland. Cơ quan điều tra đã ghi lời khai của 83 bị hại. Các bị hại đề nghị Vũ Đức Tĩnh và đồng phạm hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra đã đăng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để thông báo đến 452 nhà đầu tư (chưa ghi được lời khai). Các yêu cầu, đề nghị của 452 nhà đầu tư đối với Vũ Đức Tĩnh và đồng phạm sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.