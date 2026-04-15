Dùng vỏ bọc doanh nghiệp môi trường đổ trộm hơn 20.000 tấn chất thải

Dưới vỏ bọc doanh nghiệp môi trường, nhóm đối tượng do Lê Thị Thùy Trang cầm đầu đã thu gom rồi đổ trái phép hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp ra môi trường, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Thùy Trang (SN 1977, ngụ phường An Lạc) cùng 6 đồng phạm để điều tra về các tội "Gây ô nhiễm môi trường" và "Mua bán trái phép hóa đơn", sau khi triệt phá đường dây xử lý chất thải trái phép quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Các bị can từ trái qua: Tăng Tư Thế, Phùng Quốc Anh, Nguyễn Văn Hiệp, Lê Thị Thuỳ Trang, Nguyễn Thanh Phỉ, Vũ Thị Thuận, Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Ảnh: C.A.

Theo điều tra, Trang là đối tượng cầm đầu, đứng sau điều hành một "hệ sinh thái" gồm nhiều công ty có chức năng xử lý chất thải. Từ đầu năm 2024 đến nay, các pháp nhân do Trang đứng sau chỉ đạo, điều hành, vận chuyển chất thải rắn thông thường từ các nguồn thải nhưng không chuyển giao hết cho đơn vị chức năng hoặc xử lý theo quy định. Đường dây của Trang sử dụng hàng trăm chuyến xe đầu kéo (tải trọng 25-30 tấn) chôn, lấp, đổ hàng chục nghìn tấn chất thải trái pháp luật tại TP.HCM và các tỉnh.

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát, Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Thịnh Phát, Công ty Thương mại Vận chuyển An Bình, Công ty TNHH Môi trường Đất Xanh Miền Nam là các pháp nhân trong "hệ sinh thái" do Trang đứng sau chỉ đạo.

Tuy nhiên, thay vì xử lý theo quy định, Trang chỉ đạo nhân viên vận chuyển hàng chục nghìn tấn chất thải đem đi đổ, chôn lấp trái phép tại nhiều địa điểm. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng thực hiện "động tác giả" bằng cách đưa chất thải về cơ sở có chức năng xử lý rồi nhanh chóng mang đi đổ thải hoặc bán cho các đơn vị san lấp, bón cây.

Khám xét khẩn cấp 6 địa điểm tại TP.HCM và Đồng Tháp, lực lượng chức năng thu giữ hơn 50.000 USD , gần 2 tỷ đồng , hàng chục sổ đỏ, 12 CPU máy tính cùng nhiều tài liệu, chứng từ liên quan.

Công an thu giữ nhiều tang vật trong vụ án.

Cơ quan điều tra xác định các công ty do Trang điều hành đã đổ thải trái phép tại 11 điểm, với tổng khối lượng hơn 20.000 tấn chất thải rắn.

Ngoài ra, để hợp thức hóa chứng từ, cân đối kế toán, Trang đã liên hệ mua hóa đơn của Công ty TNHH Thương mại Xử lý Môi trường Thành Lập để Công ty Thành Lập xuất hóa đơn đầu vào cho Công ty Thương mại Thịnh Phát, Công ty Thịnh Phát, Công ty An Bình với chi phí 3,2 - 6%/giá trị hàng hóa trước thuế.

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trang cùng 6 đồng phạm. Đến ngày 13/4, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định và lệnh bắt theo quy định.

Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường. Hiện vụ việc được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.