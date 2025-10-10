Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xưởng gỗ bốc cháy dữ dội ở Hà Nội

  • Thứ sáu, 10/10/2025 06:35 (GMT+7)
  • 06:35 10/10/2025

Tối 9/10, nhiều người dân hoảng hốt khi phát hiện xưởng gỗ trong ngõ 110 phố Nam Dư (Hà Nội) bốc cháy dữ dội kèm theo cột khói đen.

Chay xuong go Ha Noi anh 1

Lực lượng chức năng chữa cháy.

Theo người dân, khoảng hơn 18h cùng ngày người dân trong ngõ 110 phố Nam Dư (Hà Nội) phát hiện có cháy tại xưởng gỗ số nhà 62.

Một nhân chứng cho biết, thời điểm phát hiện hỏa hoạn, bên trong ngọn lửa cháy bé, và không có người.

Chay xuong go Ha Noi anh 2

Người dân theo dõi vụ việc.

Ngay sau đó, họ hô hoán cho những người xung quanh và báo cho lực lượng chữa cháy.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH đã điều động 4 xe chữa cháy, xe téc cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến hơn 19h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, nhiều ván gỗ bên trong nhà xưởng bị cháy rụi cùng tài sản khác.

Chay xuong go Ha Noi anh 3
Chay xuong go Ha Noi anh 4
Chay xuong go Ha Noi anh 5
Chay xuong go Ha Noi anh 6

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TP.HCM

Chiều 8/10, một vụ cháy xảy ra tại khu vực hầm giữ xe của tòa nhà 11 tầng trên đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP.HCM, khiến nhiều người bên trong hốt hoảng tháo chạy.

18:43 8/10/2025

Cháy nhà trong đêm ở TP.HCM, hàng xóm phá cửa cứu hai mẹ con

Trong lúc nguy cấp, hai người mở cửa ở lầu 1, chạy ra ban công để tránh ngạt khói, chờ được cứu. Ở bên ngoài, người dân phá cửa tầng trệt, xông vào dập lửa bằng bình chữa cháy.

12:49 7/10/2025

Hà Nội: Cháy phòng giao dịch ngân hàng ở đường Thụy Khuê

Tối 4/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại trụ sở phòng giao dịch ngân hàng trên đường Thụy Khuê (Hà Nội).

21:35 4/10/2025

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

https://tienphong.vn/xuong-go-boc-chay-du-doi-o-ha-noi-post1785672.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

Cháy xưởng gỗ Hà Nội Hà Nội Cháy xưởng gỗ Xưởng gỗ cháy Hỏa hoạn Xưởng gỗ Cháy Hà Nội

    Đọc tiếp

    Thu tuong Pham Minh Chinh: Chung ta phai vuot qua chinh minh hinh anh

    Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chúng ta phải vượt qua chính mình

    44 phút trước 17:53 12/10/2025

    0

    Thủ tướng nhắc tới khẩu hiệu "Đổi mới hay là chết" tại thời điểm Đại hội VI và cho rằng, điều này nghĩa là chúng ta phải vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân mình, thì mới có đổi mới, mới phát triển được...

    Chay tang 15 chung cu o TP.HCM hinh anh

    Cháy tầng 15 chung cư ở TP.HCM

    1 giờ trước 17:16 12/10/2025

    0

    Lính cứu hoả nhanh chóng được điều động khống chế đám cháy chung cư. Vụ việc không gây thương vong về người.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý