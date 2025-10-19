Xung đột Hamas - Israel: Truyền thông đưa tin Israel tấn công Gaza

Ngày 19/10, truyền thông Israel đưa tin quân đội nước này đã mở cuộc tấn công vào Dải Gaza, trong bối cảnh Israel và phong trào vũ trang Hamas tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột tại vùng lãnh thổ này.

Tập đoàn truyền thông công cộng Kan cho biết lực lượng không quân Israel đã tiến hành không kích thành phố Rafah ở phía Nam Gaza, song cả quân đội Israel và Hamas đều chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza ngày 19/5/2025. Ảnh minh họa: THX/TTXVN.

Trước đó, quân đội Israel cáo buộc Hamas thực hiện nhiều cuộc tấn công vào lực lượng Israel bên ngoài vùng đệm "lằn ranh vàng", bao gồm cả việc sử dụng súng phóng lựu (RPG) và súng bắn tỉa. Phía Israel coi đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, phong trào Hamas bác bỏ báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra đêm trước, trong đó cáo buộc lực lượng này có ý định gây hại cho người dân Gaza - hành vi bị cho là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hiện hành.

Trong tuyên bố, Hamas khẳng định lực lượng cảnh sát tại Gaza, với sự hỗ trợ của người dân, đang thực hiện nghĩa vụ quốc gia bằng cách truy bắt các nhóm vũ trang và buộc họ chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật, nhằm bảo vệ người dân và tài sản. Hamas cho rằng "thực tế trên thực địa hoàn toàn trái ngược với những cáo buộc của Mỹ", đồng thời cho rằng Israel trang bị và tài trợ các nhóm vũ trang để tấn công nhằm dân thường.

Phong trào Hồi giáo này viện dẫn tuyên bố hồi tháng 6 của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó thừa nhận Tel Aviv có phối hợp và cung cấp vũ khí cho các nhóm vũ trang địa phương ở Gaza nhằm đối phó Hamas. Theo đó, Hamas bác bỏ các cáo buộc của Washington.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Israel xác nhận danh tính thi thể thứ hai trong hai thi thể được Hamas trao trả. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết đó là con tin người Thái Lan, ông Sonthaya Oakkharasri - bị sát hại trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023 và thi thể bị đưa đến Gaza. Quân đội Israel đã thông báo cho gia đình người quá cố rằng thi thể của ông đã được đưa về Israel và được nhận dạng chính thức.