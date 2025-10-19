Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Xung đột Hamas - Israel: Truyền thông đưa tin Israel tấn công Gaza

  • Chủ nhật, 19/10/2025 20:19 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Ngày 19/10, truyền thông Israel đưa tin quân đội nước này đã mở cuộc tấn công vào Dải Gaza, trong bối cảnh Israel và phong trào vũ trang Hamas tiếp tục đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột tại vùng lãnh thổ này.

Tập đoàn truyền thông công cộng Kan cho biết lực lượng không quân Israel đã tiến hành không kích thành phố Rafah ở phía Nam Gaza, song cả quân đội Israel và Hamas đều chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Israel tan cong Gaza anh 1

Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza ngày 19/5/2025. Ảnh minh họa: THX/TTXVN.

Trước đó, quân đội Israel cáo buộc Hamas thực hiện nhiều cuộc tấn công vào lực lượng Israel bên ngoài vùng đệm "lằn ranh vàng", bao gồm cả việc sử dụng súng phóng lựu (RPG) và súng bắn tỉa. Phía Israel coi đây là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, phong trào Hamas bác bỏ báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra đêm trước, trong đó cáo buộc lực lượng này có ý định gây hại cho người dân Gaza - hành vi bị cho là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hiện hành.

Trong tuyên bố, Hamas khẳng định lực lượng cảnh sát tại Gaza, với sự hỗ trợ của người dân, đang thực hiện nghĩa vụ quốc gia bằng cách truy bắt các nhóm vũ trang và buộc họ chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật, nhằm bảo vệ người dân và tài sản. Hamas cho rằng "thực tế trên thực địa hoàn toàn trái ngược với những cáo buộc của Mỹ", đồng thời cho rằng Israel trang bị và tài trợ các nhóm vũ trang để tấn công nhằm dân thường.

Phong trào Hồi giáo này viện dẫn tuyên bố hồi tháng 6 của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó thừa nhận Tel Aviv có phối hợp và cung cấp vũ khí cho các nhóm vũ trang địa phương ở Gaza nhằm đối phó Hamas. Theo đó, Hamas bác bỏ các cáo buộc của Washington.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Israel xác nhận danh tính thi thể thứ hai trong hai thi thể được Hamas trao trả. Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết đó là con tin người Thái Lan, ông Sonthaya Oakkharasri - bị sát hại trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023 và thi thể bị đưa đến Gaza. Quân đội Israel đã thông báo cho gia đình người quá cố rằng thi thể của ông đã được đưa về Israel và được nhận dạng chính thức.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://baotintuc.vn/the-gioi/xung-dot-hamasisrael-truyen-thong-dua-tin-israel-tan-cong-gaza-20251019181755981.htm

TTXVN

Israel tấn công Gaza Israel Hamas Mỹ Thái Lan Pháp Trung Đông Rafah Nam Gaza thành phố Rafah Hamas

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Ngung ban lung lay, Israel chuan bi tai chiem Gaza hinh anh

Ngừng bắn lung lay, Israel chuẩn bị tái chiếm Gaza

07:51 16/10/2025 07:51 16/10/2025

0

Lực lượng Hamas đang đối mặt nguy cơ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi chưa thể bàn giao đủ thi thể các con tin cho phía Israel, làm dấy lên lo ngại tiến trình đàm phán có thể sụp đổ và quân đội Israel sẽ nối lại chiến dịch quân sự ở Gaza.

Israel lien tuc khong kich vao Lebanon hinh anh

Israel liên tục không kích vào Lebanon

06:30 17/10/2025 06:30 17/10/2025

0

Trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại dải Gaza tiếp tục duy trì hiệu lực, quân đội Israel đang chuyển trọng tâm tác chiến sang mặt trận Lebanon.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý