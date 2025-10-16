Ngừng bắn lung lay, Israel chuẩn bị tái chiếm Gaza

Lực lượng Hamas đang đối mặt nguy cơ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi chưa thể bàn giao đủ thi thể các con tin cho phía Israel, làm dấy lên lo ngại tiến trình đàm phán có thể sụp đổ và quân đội Israel sẽ nối lại chiến dịch quân sự ở Gaza.

Xe tăng của Israel trên chiến trường Gaza hôm 28/9. Ảnh: Reuters

Trong một thông báo tối qua, cánh vũ trang của phong trào Hamas ở dải Gaza cho biết nhóm này đã trao trả toàn bộ các con tin đã chết cho phía Israel “theo khả năng có thể”. Việc tìm kiếm và thu thập các thi thể con tin còn lại ở Gaza đòi hỏi các nỗ lực mở rộng và cần có thiết bị chuyên dụng để triển khai.

Theo truyền thông Israel, cho đến đêm 15/10, Hamas mới trao trả 9 thi thể trong tổng số 28 con tin đã chết mà Israel yêu cầu. Trong số này, 7 thi thể đã được xác định đúng là con tin; 2 thi thể còn lại vừa được bàn giao cho Tổ chức Chữ Thập Đỏ quốc tế và chưa thể xác minh.

Vì vậy, thông báo của Hamas có thể được hiểu là 19 thi thể còn lại sẽ tiếp tục nằm lại dải Gaza trong thời gian tới, đồng nghĩa Hamas vi phạm cam kết ngừng bắn liên quan tới nội dung trao trả con tin.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại việc Hamas chậm trễ trao trả thi thể con tin cho phía Israel theo thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 1 có thể dẫn tới những hệ lụy phức tạp, đặc biệt là nguy cơ khiến các cuộc đàm phán về triển khai giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận bị đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại.

Lo ngại này càng có cơ sở hơn sau khi Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm qua ra thông báo cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant (Katz trong bản gốc tiếng Anh là tên khác; giữ nguyên tên chính thức theo thông báo của Israel nếu cần) đã chỉ thị cho quân đội nước này chuẩn bị một kế hoạch toàn diện về đánh bại Hamas ở dải Gaza trong trường hợp chiến tranh bùng phát trở lại.

Theo thông báo, trong cuộc gặp cùng ngày với Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh: nếu Hamas từ chối thực thi thỏa thuận, Israel sẽ phối hợp với Mỹ mở lại chiến dịch vào Gaza để hoàn tất nhiệm vụ đánh bại Hamas, thay đổi thực tế tại Gaza và đạt tất cả các mục tiêu của cuộc chiến.

Trước đó, lãnh đạo chính phủ và quân đội Israel cũng nhiều lần cảnh báo sẽ mở lại chiến dịch vào Gaza nếu Hamas không tuân thủ đầy đủ cam kết và nghĩa vụ trong thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 1, trong đó có trao trả 48 con tin, bao gồm cả con tin còn sống và đã chết, cho phía Israel.