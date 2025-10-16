Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hamas công khai hành quyết 7 người đàn ông ở Gaza

  • Thứ năm, 16/10/2025 06:59 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội gần đây cho thấy phong trào Hồi giáo Hamas đã công khai hành quyết 7 nam giới tại Gaza.

Hamas thực hiện một vụ hành quyết bằng súng. Ảnh: RT, mạng xã hội.

Theo Đài RT của Nga, clip được đăng tải vào ngày 13/10, chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Trump ký thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Trong video, những tay súng bịt mặt và đeo băng đầu màu xanh kiểu Hamas đã để 7 người đàn ông bịt mắt phía trước đám đông rồi bắt họ quỳ xuống. Sau đó, những tay súng này xếp hàng phía sau các tù nhân và hành quyết họ bằng những phát súng bắn gần vào đầu. Trong khi đó, đám đông hô vang “Allahu Akbar” (nghĩa là “Đức Allah vĩ đại”).

Có thông tin nói rằng Hamas tố những người này là hợp tác với Israel hoặc tham gia những trận chiến nội bộ giữa Hamas và các phe phái khác tại Gaza.

Theo kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Trump, Hamas sẽ phải giải giáp và từ bỏ quyền kiểm soát Gaza. Tuy nhiên, ông Trump lại trao cho họ cơ hội đóng vai trò lực lượng bảo vệ an ninh tại Gaza trong một thời gian nhất định.

Ông Trump nói với phóng viên hôm 14/10: “Họ có loại bỏ một số băng đảng tệ hại và giết một số thành viên băng đảng”. Ông Trump cho biết thêm, nếu Hamas “không giải giáp, chúng tôi sẽ tước khí giới của họ”.

Hãng tin Reuters hôm 13/10 cho hay, Hamas đã giết ít nhất 32 người trong một chiến dịch trấn áp an ninh ở Gaza trong kỳ nghỉ cuối tuần vừa qua. Reuters dẫn lời một quan chức Palestine cho biết những người bị giết thuộc về “một băng đảng có quan hệ với một gia đình ở thành phố Gaza”.

Trong giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn Israel - Hamas, nhóm vũ trang Hồi giáo này phóng thích 20 con tin Israel còn lại để đổi lấy khoảng 2.000 tù nhân Palestine bị Israel giam giữ. Tuy nhiên, Hamas chưa trao tất cả thi thể con tin đã tử vong cho Israel, khiến Israel giới hạn viện trợ nhân đạo và trì hoãn mở cửa biên giới phía Nam với Ai Cập.

Trí Nhân/VOV.VN

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Đức

    Đức
    • Thủ đô: Berlin
    • Diện tích: 357.400 km2
    • Dân số: 82,7 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 3.677 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +49
    • Ngôn ngữ: Tiếng Đức

