Xuất khẩu thủy sản giảm tốc trong tháng 5

Sau những tháng đầu năm tăng trưởng ấn tượng, xuất khẩu thủy sản tháng 5 chỉ tăng 2,7%, mức thấp nhất từ đầu năm, do tác động của thuế quan Mỹ.

Xuất khẩu thuỷ sản tăng trưởng chậm lại trong tháng 5 do các vấn đề thuế quan từ Mỹ. Ảnh: VASEP.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cho biết trong tháng 5, xuất khẩu thủy sản đạt 851 triệu USD , tăng 2,7% so với tháng 5/2024.

Tuy vậy, tăng trưởng tháng 5 đang là mức thấp nhất kể từ đầu năm, cho thấy những ảnh hưởng rõ nét từ chính sách thương mại quốc tế.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 4,2 tỷ USD , tăng 18,2% so với cùng kỳ 2024.

Về cơ cấu mặt hàng, nhóm tôm vẫn là điểm sáng khi đạt 363 triệu USD trong tháng 5, tăng mạnh 12,4% và chiếm hơn 42% tổng kim ngạch. Tính chung 5 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm đạt hơn 1,66 tỷ USD , tăng 28,3%.

Trong khi đó, xuất khẩu cá tra lại giảm 17,3% trong tháng 5, chỉ đạt 138 triệu USD , mức sụt giảm mạnh nhất trong các nhóm chủ lực. Tương tự, xuất khẩu cá ngừ cũng giảm 23,2% trong tháng 5, đạt 65 triệu USD .

Theo bà Lê Hằng - Phó tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), từ tháng 4, chính phủ Mỹ đã công bố kế hoạch áp mức thuế tạm thời 10% đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam, trong đó có thủy sản. Động thái này đã tạo ra áp lực không nhỏ, buộc các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản phải nhanh chóng điều chỉnh chiến lược.

Xu hướng đa dạng hóa đang trở thành “lối thoát” được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, không chỉ để phân tán rủi ro mà còn để đón đầu những cơ hội xuất khẩu mới.

Xuất khẩu sang các nước CPTPP như Nhật Bản, Canada, Mexico vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, đạt 224 triệu USD trong tháng 5 (tăng 7,9%) và hơn 1,15 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm (tăng 24,3%). Những thị trường này đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao, nhưng đổi lại, rủi ro về thuế quan và chính sách thấp hơn nhiều so với thị trường Mỹ.

Thị trường Trung Quốc và Hong Kong cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Xuất khẩu sang thị trường này đạt gần 185 triệu USD trong tháng 5 và hơn 900 triệu USD trong 5 tháng đầu năm, tăng lần lượt 22,3% và 48,6% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp nhận định rằng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thủy sản của Trung Quốc vẫn đang tăng cao, đặc biệt là với các sản phẩm phù hợp khẩu vị, giá cả và có chuỗi cung ứng thuận tiện.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp thủy sản đang tích cực mở rộng danh mục sản phẩm chế biến sâu như cá viên, cá tẩm gia vị, cá hộp, collagen từ phụ phẩm.

Đây được coi là giải pháp “2 trong 1”, vừa nâng cao giá trị gia tăng, vừa thâm nhập được vào các thị trường ngách có nhu cầu cao về thực phẩm tiện lợi, nhất là tại các đô thị lớn ở châu Á.

Bà Lê Hằng khuyến cáo về dài hạn ngành thủy sản cần tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA) để mở rộng thị phần và giảm phụ thuộc vào một số thị trường lớn.

Đồng thời, đầu tư nâng cấp hạ tầng chế biến, tối ưu hóa logistics, giảm chi phí sản xuất sẽ là yếu tố then chốt để gia tăng sức cạnh tranh.