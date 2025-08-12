Xuất hiện 'vòi rồng lửa' ở Tây Ban Nha

Ngày 11/8, nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết nắng nóng cực độ và gió mạnh đã gây ra "vòi rồng lửa" khi một đám cháy thiêu rụi nhiều ngôi nhà và buộc hàng trăm người phải sơ tán khỏi khu vực.

Trực thăng được triển khai để khống chế cháy rừng ở Lleida, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN

13 đám cháy đã bùng phát ở phía Bắc vùng Castile và Leon. Khoảng 700 người tại 6 ngôi làng đã được yêu cầu sơ tán để đảm bảo an toàn.

Ông Juan Carlos Suarez-Quinones, phụ trách vấn đề môi trường của khu vực cho biết tính đến sáng cùng ngày, 9 đám cháy đã được dập tắt, song 4 đám cháy vẫn đang hoành hành.

Ông Suarez-Quinones cho biết thêm nhiệt độ cao trong ngày 10/8 đã gây ra “vòi rồng lửa” gần công viên Las Medallas, buộc lính cứu hỏa phải rút lui. "Vòi rồng lửa" đã thiêu rụi một số ngôi nhà ở làng gần đó.

Theo dự báo, một đợt nắng nóng kéo dài ở Tây Ban Nha sẽ tiếp diễn trong ngày 11/8, với nhiệt độ dự kiến lên tới 42 độ C ở một số khu vực.

Tại miền Bắc quốc gia láng giềng Bồ Đào Nha, gần 700 lính cứu hỏa đang nỗ lực khống chế đám cháy bùng phát hôm 9/8 tại Trancoso, cách thành phố Lisbon khoảng 350 km về phía Đông Bắc.

Theo Hệ thống Thông tin cháy rừng châu Âu (EFFIS), tính đến nay, khoảng 52.000 ha, tương đương 0,6% tổng diện tích của Bồ Đào Nha, đã bị thiêu rụi, vượt mức trung bình cùng kỳ giai đoạn 2006-2024 khoảng 10.000 ha.

Tại Albania, lính cứu hỏa đang chiến đấu chống “giặc lửa” tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có khu vực ven biển Finiq, cách thủ đô Tirana khoảng 160 km về phía Nam. Cháy rừng được cho là đã phá hủy nhiều ngôi nhà và buộc cư dân phải sơ tán.

Theo Bộ Quốc phòng Albania, hơn 10 đám cháy vẫn đang hoành hành tại quốc gia Balkan này sau khi khoảng 800 lính cứu hỏa và binh sĩ cùng các máy bay quân sự và trực thăng từ các quốc gia lân cận đã kiểm soát hầu hết trong số gần 40 đám cháy bùng phát trong 24 giờ qua.

Theo EFFIS, kể từ đầu tháng 7 đến nay, gần 34.000 ha rừng trên toàn Albania đã bị thiêu rụi.



Trong bối cảnh nắng nóng bao trùm, dự báo nhiệt độ tại một số khu vực ở Balkan sẽ vượt 40 độ C trong tuần này, đặc biệt là ở Serbia, Croatia cũng như Bosnia và Herzegovina. Tại Croatia, khoảng 150 lính cứu hỏa đã thức trắng đêm để bảo vệ các ngôi nhà khỏi đám cháy gần thành phố cảng Split.

Cảnh báo trên có hiệu lực kể từ ngày 12/8 tại các khu vực gồm Tây Midlands, Đông Midlands, Đông Nam, thủ đô London và miền Đông England.

Cơ quan Khí tượng Anh cho biết sự kết hợp giữa áp cao và luồng không khí từ phía Nam sẽ đẩy nhiệt độ lên cao hơn trên khắp vùng England và xứ Wales trong nửa đầu tuần, với một số khu vực vượt 30 độ C trong ngày 11/8. Nhiệt độ tại thủ đô London có thể đạt đỉnh khoảng 35-36 độ C vào ngày 12/8.