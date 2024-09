Xuất hiện tin giả bão số 4 đã vào miền Trung

Áp thấp nhiệt đới cách Đà Nẵng 430 km, dự báo trong 12 giờ tới khả năng mạnh thành bão. Cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo xuất hiện tin giả bão số 4 đã vào các tỉnh miền Trung.

Chiều nay (18/9), trên trang fanpage của mình, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra cảnh báo cho người dân về hiện tượng tin giả về áp thấp nhiệt đới/bão số 4.

Theo Trung tâm, áp thấp nhiệt đới vẫn đang ngoài khơi chứ không phải đã vào như trên mạng đồn thổi.

Chiều và tối nay, các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi sẽ có thời gian tạm giảm mưa. Đây không phải là hiện tượng giảm mưa khi tâm bão qua.

“Áp thấp nhiệt đới còn ở xa ngoài khu vực quần đảo Hoàng Sa, sáng mai mới tiến gần bờ và gây mưa to gió mạnh trở lại từ nửa đêm về sáng mai (19/9), đặc biệt là các tỉnh từ Quảng Nam trở ra tới Nghệ An.

Mong bà con không chủ quan nghĩ bão đã qua mà mất cảnh giác”, cơ quan khí tượng này nhấn mạnh.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới chiều 18/9.

Đồng thời, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho rằng, hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội có quá nhiều "chuyên gia bão tự phong và sống ảo" đang "chém" áp thấp nhiệt đới/bão đã vào khu vực Trung Bộ nên Trung tâm mới có cảnh báo này.

Đặc biệt lưu ý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia là cơ quan duy nhất ban hành, truyền phát các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai trên phạm vi cả nước theo quy định.

Các công dân chỉ theo dõi trang của Trung tâm hoặc các trang chính thống khác có dẫn nguồn từ phía Trung tâm, những nguồn không trực tiếp từ Trung tâm ban hành, đều là những tin không được kiểm chứng và là bịa đặt.

Chiều cùng ngày, bản tin của Trung tâm cho biết, đến 16h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 430 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10 (89-102 km/h), sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam cần đề phòng nước dâng do gió mạnh cao từ 0,3-0,5 m, kết hợp với triều cường và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng, thấp.

Trên đất liền, từ gần sáng và ngày 19/9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10 (89-102 km/h); sâu trong đất liền có gió giật cấp 6-7.

Từ chiều tối nay đến ngày 20/9, ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Từ chiều tối nay đến 19/9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, có nơi trên 100 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

