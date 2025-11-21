Xuất hiện nhà ở xã hội giá dưới 15 triệu đồng/m2 ở Hà Nội

Dự kiến trong tháng 12, dự án nhà ở xã hội thuộc khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh sẽ được mở bán với giá khoảng 14,8 triệu đồng/m2.

Phối cảnh Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2. Ảnh: HUD.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin về việc mở bán 2 tòa nhà ở xã hội CT-05 và CT-06, thuộc Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh (huyện Mê Linh cũ). Dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và bàn giao vào quý IV/2026, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua bắt đầu từ tháng 12 tới.

Dự án CT-05 và CT-06 bao gồm 2 tòa nhà cao 6 tầng, tổng diện tích sàn hơn 15.400 m2. Mỗi tòa gồm 89 căn hộ để bán thương mại và 33 căn để cho thuê.

Giá cho thuê căn hộ tại 2 tòa lần lượt là 48.766 đồng và 47.918 đồng/m2/tháng, đã bao gồm thuế và chi phí bảo trì.

Còn về giá bán, với tòa CT-05, giá vào khoảng 14,88 triệu đồng/m2 (gồm VAT và phí bảo trì). Như vậy, căn nhỏ nhất với diện tích hơn 56 m2 có tổng giá trị khoảng 835 triệu, còn căn rộng nhất 68,3 m2 có giá hơn 1 tỷ đồng .

Còn với tòa CT-06, giá bán vào khoảng 14,79 triệu đồng/m2 (gồm VAT, phí bảo trì), tức mỗi căn hộ có giá từ khoảng 830 triệu đồng đến 1 tỷ đồng .

Với mức giá chưa đến 15 triệu đồng/m2, CT-05 và CT-06 là dự án nhà ở xã hội mở bán mới có giá thấp nhất tại Hà Nội. Trong năm 2025, Hà Nội đã và đang mở bán các dự án với mức giá từ 18,4 đến 29,4 triệu đồng/m2.

Tại Hà Nội, việc phát triển nhà ở xã hội đã có những tín hiệu khởi sắc hơn từ cuối năm ngoái khi có thêm loạt dự án được khởi công, mở bán. Tuy nhiên, số căn hoàn thành mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của người dân. Theo số liệu của Sở Xây dựng, lũy kế 2021-2025, thành phố có 16 dự án đủ điều kiện mở bán với hơn 17.300 căn.