Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Xuất hiện dự án nhà ở xã hội đắt nhất Hà Nội, giá hơn 32 triệu/m2

  • Thứ ba, 24/3/2026 16:40 (GMT+7)
Dự án nhà xã hội cho lực lượng công an tại số 275 Nguyễn Trãi (phường Khương Đình) có giá hơn 32 triệu đồng/m2, tương đương 2,2 tỷ đồng/căn.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai giá bán và thuê mua dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại ô đất N02, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình. Đây là dự án có đơn giá cao nhất trong phân khúc nhà ở xã hội tại Thủ đô hiện nay.

Dự án do liên danh Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thái Hà và Công ty cổ phần Đô thị Nam Sơn Invest làm chủ đầu tư, với quy mô 408 căn hộ. Trong đó, khoảng 90% số căn được bố trí để bán, phần còn lại cho thuê mua. Các căn hộ có diện tích thiết kế đồng bộ khoảng 70 m2.

Theo công bố, giá bán trung bình các căn hộ thuộc dự án ở mức 32,2 triệu đồng/m2, có điều chỉnh tùy theo vị trí từng căn. Với mức giá này, người mua cần chi hơn 2,2 tỷ đồng để sở hữu một căn hộ tại dự án. Nếu tính thêm 2% phí bảo trì và 5% thuế giá trị gia tăng (VAT), tổng chi phí thực tế sẽ cao hơn so với mức công bố ban đầu.

So với các dự án trước đó, đây là mức giá cao nhất được ghi nhận đối với một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Trước đó, dự án Rice City Long Châu tại phường Bồ Đề từng được công bố với giá hơn 29,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT).

Đối với hình thức thuê mua, giá được đưa ra khoảng 355.000 đồng/m2/tháng, tương đương gần 24,8 triệu đồng/căn. Với phương thức này, người mua sẽ thanh toán trước một phần giá trị căn hộ, phần còn lại được chuyển thành tiền thuê trả dần hàng tháng. Do bao gồm cả lãi vay và các chi phí liên quan, mức giá thuê mua thường cao hơn so với thuê nhà thông thường.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 3.500 m2, gồm một tòa nhà cao 27 tầng, một tầng tum và 3 tầng hầm kép, tương đương 5 tầng để xe. Khối đế cao 3 tầng được bố trí các tiện ích như khu thương mại dịch vụ, nhà trẻ và không gian sinh hoạt cộng đồng. Quy mô dân số dự kiến khoảng 1.200 người.

Từ cuối năm 2024 đến nay, thị trường nhà ở xã hội tại Hà Nội ghi nhận nhiều dự án được khởi công, song mặt bằng giá có xu hướng tăng. Nếu như khoảng 3 năm trước, giá bán phổ biến dưới 20 triệu đồng/m2, thì hiện nay không ít dự án đã vượt mốc 25 triệu đồng/m2, thậm chí tiến sát hoặc vượt 30 triệu đồng/m2.

Theo số liệu của UBND TP Hà Nội, trong năm 2025, thành phố đã hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Trong giai đoạn tới, Hà Nội được giao mục tiêu hoàn thành khoảng 18.700 căn vào năm 2026, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng lớn của người dân.

Thủy Tiên

275 Nguyễn Trãi Hà Nội nhà ở xã hội noxh nguyễn trãi nhà ở công an

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý