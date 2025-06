Xuân Son lại được tặng xe

Chiếc xe Jaecoo J7 mà Xuân Son nhận trị giá gần 900 triệu. Đây là phần thưởng mang ý nghĩa lớn dành cho cầu thủ gốc Brazil sau những đóng góp nổi bật cho bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

Đây là lần thứ hai Xuân Son nhận được món quà lớn như vậy. Trước đó, sau khi cùng tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2024, tiền đạo gốc Brazil cũng được tặng căn nhà cùng một chiếc xe hơi khác từ các mạnh thường quân và doanh nghiệp trong nước.

Xuân Son là một trong những nhân tố nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Anh ghi tới 31 bàn ở V.League 2023/24, góp phần giúp Nam Định lên ngôi vô địch.

Tháng 11/2024, Xuân Son chính thức trở thành công dân Việt Nam. Anh ra mắt tuyển Việt Nam trong trận thắng 5-0 trước Myanmar ở vòng bảng ASEAN Cup 2024 và ghi 2 bàn ở trận đấu này.

Màn trình diễn ấn tượng của Xuân Son tại ASEAN Cup 2024 góp công lớn giúp Việt Nam lên ngôi sau khi đánh bại Thái Lan trong trận chung kết lượt về. Tuy nhiên, chính ở trận đấu ấy, Xuân Son chấn thương nặng. Anh gãy xương chày và xương mác, dự kiến mất 8 tháng để trở lại. Hiện tại, anh trong quá trình hồi phục và có thể bắt đầu một số bài tập nhẹ.

Món quà lần này là lời động viên kịp thời với Xuân Son, không chỉ ghi nhận những đóng góp của anh cho bóng đá Việt Nam mà còn tiếp thêm tinh thần trong giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.