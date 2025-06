Xuân Son gửi thông điệp tới Malaysia

Ngay sau thất bại 0-4 của tuyển Việt Nam trước Malaysia tại lượt trận thứ hai vòng loại Asian Cup 2027, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa “31/3/2026”.

Chỉ với sáu ký tự và một dấu gạch chéo, Xuân Son không cần nói nhiều nhưng vẫn khiến người hâm mộ cảm nhận rõ ràng tinh thần chiến đấu và khát khao phục thù "những chú hổ vàng". Ngày 31/3/2026 chính là thời điểm tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia. Trận đấu lượt về mang tính quyết định cho cơ hội đi tiếp tại bảng F.

Dòng trạng thái được đăng tải ít giờ sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Bukit Jalil. Trận đấu này, HLV Kim Sang-sik không có sự phục vụ của Xuân Son và nhận trận thua đậm nhất trước Malaysia trong nhiều năm qua.

Trong hoàn cảnh đội tuyển tổn thương cả về tinh thần lẫn vị trí trên bảng xếp hạng, hành động của Xuân Son như một lời nhắc tới “những chú hổ vàng” rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Nguyễn Xuân Son là chân sút hàng đầu của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024. Anh ghi 7 bàn và có ảnh hưởng lớn trong hành trình vào chung kết. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng trong trận lượt về trên đất Thái Lan khiến Xuân Son phải nghỉ thi đấu gần một năm, lỡ hẹn với loạt trận vòng loại hiện tại.

Xuân Son đang trong giai đoạn hồi phục cuối cùng và nhiều khả năng sẽ trở lại vào cuối năm nay. Thông điệp "31/3/2026" vì thế càng mang ý nghĩa cá nhân mạnh mẽ . Nó không chỉ là lời hứa với người hâm mộ, mà còn là mục tiêu để anh hướng tới, trở lại, góp mặt và tạo dấu ấn trong trận cầu sinh tử.

Trước mắt, tuyển Việt Nam vẫn còn một trận gặp Malaysia trên sân nhà và nhiều khả năng đó sẽ là cơ hội cuối để sửa sai. Với những gì Xuân Son thể hiện cả trên sân cỏ lẫn qua một dòng trạng thái, người hâm mộ có quyền hy vọng vào một cú lật ngược kịch bản tại trận đấu lượt về của hai đội vào tháng ba năm sau.

