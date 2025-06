'Mất Xuân Son là tổn thất lớn cho Việt Nam'

“Xuân Son là cầu thủ ghi bàn hiệu quả nhất của tuyển Việt Nam kể từ ASEAN Cup 2024. Việc Son chấn thương nên không thể có mặt là một mất mát rất lớn. Vừa rồi Công Phượng được gọi nhưng cũng chấn thương, đây là điều đáng tiếc", HLV Thạch Bảo Khanh chia sẻ với Tri Thức - Znews trước thềm trận đấu của tuyển Việt Nam với Malaysia.

"Thế nhưng, kinh nghiệm của Tuấn Linh, phong độ của Tuấn Hải hay Hai Long có thể sẽ giúp HLV Kim Sang-sik giải bài toán ghi bàn của hàng công. Hai Long vừa rồi thi đấu rất hay ở trận đấu với Manchester United, hy vọng cậu ấy tiếp tục phát huy được khả năng của mình”, cựu tuyển thủ Việt Nam cho biết thêm.

Tuyển Việt Nam hội quân từ ngày 29/5 để chuẩn bị cho lượt trận thứ hai vòng loại Asian Cup 2027 trước đối thủ Malaysia. Xuân Son, Văn Toàn, Vĩ Hào vắng mặt vì chấn thương. Công Phượng, Việt Anh và Thanh Bình cũng rời đội tuyển do không có thể trạng tốt nhất.

Dù vậy, cựu danh thủ của tuyển Việt Nam vẫn tin rằng bản lĩnh, kinh nghiệm và phong độ của các cầu thủ sẽ giúp “Những chiến binh sao vàng” có kết quả tốt nhất.

Lần gần nhất Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam là bán kết lượt về AFF Cup 2014. Khi đó, tuyển Việt Nam để thua đối thủ với tỷ số 2-4. Tuy nhiên, trong 11 năm qua, Malaysia chưa một lần đánh bại tuyển Việt Nam.

Trong 8 lần đối đầu, họ thua 7 và hòa 1. Với 17 cầu thủ nhập tịch có mặt trong đội hình hiện tại, Malaysia tự tin có thể “phá dớp” khi đối đầu với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

“Trong thập kỷ qua, lịch sử đối đầu họ thua Việt Nam. Nhưng Malaysia bây giờ rất khác với Malayisa thời chưa có cầu thủ nhập tịch. Các cầu thủ nhập tịch của họ đến từ châu Âu, Nam Mỹ, những nền bóng đá phát triển hơn, sức mạnh của Malayisa vì thế cũng mạnh lên đáng kể”, HLV Thạch Bảo Khanh nhận định về sức mạnh của “Harimau Malaya”.

Malaysia có sự bổ sung chất lượng về mặt con người nhưng nhưng cựu tiền đạo của Thể Công cho rằng đây cũng sẽ là điểm yếu của chính đối thủ.

“Indonesia là minh chứng rõ rệt cho việc sức mạnh tăng lên khi có nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, các cầu thủ của Indonesia thi đấu với nhau nhiều. Còn Malaysia, vài ngày trước họ vẫn bổ sung thêm cầu thủ. Thời gian lắp ghép đội hình ít, trận đấu thực tiễn ít, họ không thể nhuần nhuyễn như Indonesia”, ông dẫn chứng.

“Malaysia có 3 cầu thủ được định giá trên 1 triệu euro. Hiện tại, có thể mạnh về mặt con người nhưng lối chơi thì chưa thể xác định. Đó có thể là điểm yếu của đối thủ mà tuyển Việt Nam có thể khai thác. Lợi thế của tuyển Việt Nam là các cầu thủ của chúng ta đã quen thuộc với nhau, thi đấu với nhau nhiều. Chất lượng đội hình được cân bằng hơn”, HLV Thạch Bảo Khanh nói tiếp.

Hàng phòng ngự, tuyển Việt Nam đang có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, phong độ tốt, ăn ý với nhau. Theo HLV Thạch Bảo Khanh, HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có thể yên tâm.

Chiến lược gia người Hàn Quốc có thể dùng Quang Vinh ở vị trí hậu vệ trái và đẩy Văn Vĩ lên cao hơn. Quang Vinh chơi rất hay ở cúp các CLB Đông Nam Á, Văn Vĩ có phong độ tốt ở Nam Định. Trước khung gỗ của tuyển Việt Nam sẽ là Tiến Dũng, Thành Chung, Duy Mạnh.

Cuối cùng, tiền đạo nổi tiếng của tuyển Việt Nam một thời nhận định thi đấu dưới sức 88.000 khán giả ở Bukit Jalil không phải khó khăn hay áp lực. Các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu ở đó nhiều và cũng trải qua những trận đấu lớn, sức ép còn hơn thế. Thi đấu ở sân khách, một trận hòa là thành công nhưng tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ hướng tới 3 điểm.

